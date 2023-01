Plzeň zvládla generálku, sestava na jarní premiéru ale daná není. Máme dva otazníky, přiznal Horváth

Hraje trochu jinou pozici než v Bohemce. Ale Roman je dobrý fotbalista, což je největší předpoklad, aby byl úspěšný. Umí zakončit oběma nohama, má finální i předfinální fázi. Myslím, že nám určitě pomůže. Ať už z pozice hráče základní sestavy nebo jako střídající. Na to, jak je tady krátce, je jeho pozice velice dobrá.

Matěj má za sebou pár tréninků. Dohodli jsme se, že využití na patnáct minut mu nepomůže. Navíc jsme v závěru kontrolovali hru vzhledem k vedení, než abychom se tlačili dopředu. Do hry by se tedy příliš nedostal, trénink byl pro něj jednoznačně lepší. Samozřejmě, chtěli bychom, aby byl fit a připravený do hry. Zatím tomu tak není. Ale ten den se blíží.