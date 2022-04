Plzeňák vyrukoval proti Viktorii. Nebyl bych rád, kdyby dal Falta gól, řekl Bílek po duelu s Baníkem

„Dozvěděl jsem se od vedení, že Šimon může být v nominaci a může s námi jet do Plzně," reagoval kouč Baníku Tomáš Galásek po své premiéře v roli hlavního trenéra. Faltu poslal na trávník v 66. minutě. Bezprostředně poté, co Bucha vstřelil vítězný gól na 2:1. Záložník se hned zapojil do útočné akce. Bylo evidentní, jak moc chce Bílkovi ukázat, že udělal chybu, že ho na podzim přehlížel. Do statistik se ale nezapsal.