Plzeňský boss Šádek: Bílek je suverénně nejlepším trenérem v Česku!

Fotogalerie Foto: FCVP/Ondřej Pastor Majitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek v areálu hotelového komplexu Villaitana ve španělském Benidormu.Foto : FCVP/Ondřej Pastor

„O úspěšnosti trenéra mluví vždycky konečná tabulka. A také, jak je jeho mužstvo úspěšné v evropských soutěžích. Čísla Míši Bílka pro mě mluví jasně," říká mimo jiné Šádek v rozhovoru pro Sport.cz, který vznikl na nedávném soustředění českého mistra ve Španělsku.

Co udělat, aby Plzeň zopakovala sportovně úspěšnou minulou sezonu?

Doufám, že jsme pro to udělali maximum. Věřím, že jsme kádr vhodně doplnili. Jaro bude také o sportovním štěstí a připravenosti soupeřů. Situaci jsme si trochu zkomplikovali dvěma ztrátami v závěru podzimu. Což bylo schválně, aby liga byla zajímavá. Ne, teď vážně. Bude důležité dobře vstoupit do jara a doléčit marody.

Přivedli jste v zimě tři posily včetně útočníka Matěje Vydry. Jak těžké bylo dostat do Plzně hráče, který má přes 100 startů v Premier League?

Mám nadstandardní vztah s jeho agentem Ondrou Chovancem. Matěj je po zranění, zvažoval ideální formu rekonvalescence a návratu na trávník. Vybíral prostředí, které mu bude nejlíp vyhovovat nejen po sportovní, ale i po psychické stránce, kde na něj nebude vyvíjen extrémní tlak. Tím, že v Plzni je trenér Michal Bílek, kterého Matěj zná z reprezentace, byla pro mě situace mnohem snazší. Shodli jsme se, že Viktorka je pro Matěje nejvhodnější. Participovat z toho můžeme všichni. Klub i hráč. V konečném důsledku i agent. Pokud se Matěj chytí, je velký předpoklad, že se vrátí do zahraničí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek během utkání 9. kola Fortuna ligy se Slavií.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Máte dohodu, že ho v případě zahraniční nabídky pustíte?

Okolnosti můžou být pochopitelně jiné v případě možného nástupu nového vlastníka klubu. Ale pokud přijde zajímavá nabídka, je to určitě věc k diskuzi.

Považujete Vydru za největší posilu, kterou jste kdy do Plzně přivedl?

Z pohledu tolika startů v anglické lize je Matěj nejvýraznější posilou. A také, s nadsázkou řečeno, nejlevnější, což je trochu paradox. Jestli bude posilou, se uvidí, musí mu držet koleno. Je v jakémsi kontrolovaném režimu - tréninkovém i zápasovém. Pevně věřím, že se v lize bude lámat chleba, bude mít Matěj ideální formu, aby mohl zápasy rozhodovat.

Výrazně by se mohl vyplatit také Durosinmi.

Nejdřív ho musíme koupit. Ale je pravda, že je zajímavý, mladý. Věřím, že do jara výrazně promluví, ukáže vysokou kvalitu. Má parametry moderního útočníka, mohl by být zajímavý z pohledu budoucího transferu.

Třetí zimní posilou je Roman Květ. Jak jste ho přesvědčil, aby se upsal Plzni? Oťukávaly ho Sparta se Slavií, nabídly mu jistě vyšší gáži.

Nešlo o peníze. Pro mě jsou důležité osobní rozhovory hráče s trenérem. Kouč sdělí vizi, představu, co od hráče očekává. Záleží také na agentovi, aby vybral, co je pro hráče nejvhodnější. Aby přihlédl k tomu, jací hráči jsou v klubu, kteří konkurenti jsou na jeho pozicích.

Naopak jste se rozešli s útočníkem Fortunem Basseyem, který přišel v létě na roční hostování s opcí z Ferencvárose. Důvod?

Nenaplnil naše představy. Když se naskytly možnosti získat Durosinmiho a Vydru, nedávalo smysl mít pro jaro dalšího útočníka. Navíc tehdy byl ještě zdravý Kliment. Na jaře se nás netýká MOL Cup ani evropské poháry, oproti podzimu tedy naprosto odlišná zápasová vytíženost. Nechtěli jsme Ferencvárosi blokovat hráče. Věděli jsme, že na Fortunea opci neuplatníme, přišlo nám fér dát Ferencvárosi možnost si ho stáhnout nebo ho umístit do jiného klubu.

Foto: FCVP/Ondřej Pastor Záložník Plzně Roman Květ v přípravném utkání proti Ferencvároši na soustředění ve Španělsku.Foto : FCVP/Ondřej Pastor

Dovedete si představit, že by ještě během ledna přišla nabídka na brankáře Jindřicha Staňka a on před jarem odešel?

Představit si to umím, máme kvalitní gólmany. V podobě Mariána Tvrdoně, Martina Jedličky nebo Dominika Sváčka, který v Liptovském Mikuláši pravidelně chytá slovenskou ligu. Jde o timing a nabídku. Ale čím víc se blíží jaro, muselo by jít o výjimečnou nabídku, o nesmyslné číslo. Stejně by ani nemuselo stačit, protože potřebujeme mít sportovní zastupitelnost. Se dvěma gólmany do jara určitě nepůjdeme. Nemyslím, že bychom tohle riziko chtěli podstupovat.

Je titul pro Plzeň cílem, nebo spíš snem?

V uplynulé sezoně byl titul sen. Zrealizovali jsme ho překvapivě pro všechny. Teď s náskokem, který jsme měli a pořád máme, nejde avizovat nic jiného, než že se budeme snažit titul obhájit. Zároveň je to i sen. A sny se mají plnit. Fotbal je ale pořád sport, může se stát cokoliv. Tak jako loni.

Vytvořilo se po partě kolem Limberského nové, silné jádro? Nová vlčata?

Limba a spol. byli vlci, tohle jsou spíš ovčáčtí psi (smích). Ale jsou to skvělí kluci. Jsem rád, že si vytvořili vlastní silnou komunitu, aniž by z ní vyčleňovali a vytlačovali mladé nebo hráče jiných národností. Mám opravdu dobrý pocit z toho, že parta je funkční, zdravá. Kluci si vzájemně pomáhají na hřišti i mimo něj. Ve volnu jezdí společně na dovolené. Chemie je hodně důležitá, nejen v týmu. Jsem rád, že jsou odolní a připravení na to, co nás na jaře čeká.

Byla pro vás sázka na trenéra Michala Bílka trefou?

Za mě určitě ano. Ztotožnil se s tím celý realizační tým, fotbal vidí hodně podobně. Navíc jsou v něm tři mí vlci (asistenti Horváth, Bakoš a kouč brankářů Kozáčik), čtvrtý dělá sportovního ředitele (Kolář). Michal Bílek byla jednoznačně dobrá volba. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Teď se bavím o objektivní kritice, nebavím se o lidech, kteří fotbalu nerozumí a kritizují, čemu nerozumí. Já také neříkám sládkovi, že pivo dělá špatně. Každý má dělat, co umí. Michal je za mě suverénně nejlepším trenérem v České republice.

V Edenu i na Letné mají jistě jiný názor.

Netvrdím, že nemáme jiné kvalitní trenéry. Když tuto otázku položíte na Slavii, odpoví vám, kdo je nejlepší trenér, stejně tak na Spartě. Důležité u trenérů nejsou subjektivní pocity lidí, ale výsledky. Potom se můžeme bavit, jakou cestou se k výsledkům došlo. Tady máme každý odlišnou filozofii. Michal to dělá takhle, Jindra Trpišovský jinak, Brian Priske také jinak. O úspěšnosti trenéra mluví vždycky konečná tabulka. A také, jak je jeho mužstvo úspěšné v evropských soutěžích. Čísla Míši Bílka pro mě mluví jasně.

Narážíte na jeho pragmatický fotbal?

Musel jsem se naučit vnímat jeho pohled na fotbal. Vyhovuje mi, protože trenér chce vyhrávat, já chci vyhrávat. Chce vítězit způsobem, kterému věří. Důležité je, že přesvědčil hráče, že jeho filosofie je správná. Jsem rád, že je pragmatický, hráči mu věří a přináší to úspěch.

Foto: FCVP Matěj Vydra už poprvé trénoval s Plzní.Foto : FCVP

V Lize mistrů to ale nefungovalo. Jak jste trávil vysoké porážky a kritiku, že Viktoria udělala ostudu?

Abych si vyhodnotil, že nestačíme, to jsem si nemusel nikde přečíst. Tohle jsem bohužel viděl. Nenaplní vás optimismem, když vynakládáte maximální úsilí, pracujete na nejlepší možné úrovni, a zjistíte, že na odskočenou patnáctku top klubů na světě tohle prostě nestačí. Musíte mít sportovní štěstí, být mimořádně dobře připravení a týmu to musí sednout. Nám se Liga mistrů na podzim nepovedla.

Vyčetl jste to týmu?