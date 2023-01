Šádek exkluzivně o prodeji Plzně: Hotovo by mělo být do konce června!

Benidorm (od našeho zpravodaje) - V exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz mluví Šádek o finanční situaci Plzně a uvádí termín, v němž chce klub prodat.

Minulý rok byl pro vás turbulentní. Říkal jste, že v jednu chvíli jste byl mrtvý, pak polomrtvý, potom chvilku živý. Jak zajistit, aby Plzeň byla živá delší dobu?

Jediná šance nespočívá v tom, že budu nadále majitel. Znovu opakuju, že mým cílem je přivést do Plzně nového vlastníka nebo vlastníky, kteří budou mít sportovní ambici a ekonomickou sílu. Nikoli k tomu, aby Viktorku vystřelili někam do výšin, které se pak budou složitě korigovat, ale aby dokázali klub sportovně i ekonomicky stabilizovat a posunout maličko výš. Abych nemusel vždycky na půl roku padnout do kómatu a čekat, jestli se dostaneme do evropských pohárů.

Bonusy za účast v Champions League vás však na nějaký čas zajistily.

Šéf Slavie Jarda Tvrdík říká, že teď jsem král, ale v podstatě jsem už nemusel být vůbec. Linie mezi úspěchem a neúspěchem je poměrně tenká. Při kvalitě dnešních soupeřů, mít na účasti v Evropě postavenou existenci klubu, je téměř riskantní počin. A já tohle dlouhodobě podstupovat nehodlám. Proto probíhá proces prodeje. Po očištění dluhů se to dělá s klidnější hlavou. Tohle je cesta, jak Viktorii Plzeň zajistit a zastabilizovat z pohledu sportu a ekonomiky.

Naznačíte časový horizont prodeje?

Všechno by mělo proběhnout do třicátého června. Do konce sezony by mělo být zřejmé, jaká bude vlastnická struktura pro příští soutěžní ročník. Jsem přesvědčený, že po všech zásazích do ekonomiky a očištění se od všech závazků, které klub měl, a nebylo jich málo, je samotný proces snazší. Navíc liga půjde do nového tendru na vlastníka televizních práv, dá se tedy předpokládat, že se ekonomická situace z pohledu marketingových peněz samotných klubů výrazně zlepší. Tohle všechny jsou fakta, na která velké zahraniční firmy, jenž se zajímají o kluby, nahlíží. Sledují, jak liga obchoduje se svými právy, jaký má potenciál. Tohle všechno může rozhodovací proces vstupu nového potenciálního vlastníka do Plzně uspíšit. A já se budu moci lehce uvolnit a nadechnout.

Rýsuje se něco v současné době?

Probíhají jednání. Nyní je ale věc diametrálně jiná než před rokem. Získali jsme titul, hráli jsme Ligu mistrů, vedeme znovu ligu. Přitom podzim byl extrémně náročný, bylo nesmírně složité udržet se v domácí soutěži na topu. Čas mě tedy úplně extrémně netlačí. Chci však, aby do příští sezony vstupovala Viktorka s novou vlastnickou strukturou.

Před rokem jste prohlásil, že si dovedete představit fungování v Plzni i po vstupu nového majitele. Změnilo se na tom něco?

Nezměnilo. Je mi nabízeno několik modelů včetně toho, že zůstanu minoritním akcionářem. Od všech partnerů, kteří chtějí vstoupit do Plzně existuje podmínka, abych v klubu zůstal tři až pět let. Tohle pro mě není na obtíž, spíš naopak. Pro mě je důležité, aby zůstal management pode mnou. Klub má návaznost na město, na celý region, na naše partnery, fanoušky, máme velkou odpovědnost k místu, kde jsme doma! Osobně si však nekladu žádnou podmínku, že si mě musí nový majitel nechat. Takhle věci nestojí a nikdy nestály. Jelikož je však Viktorka moje srdeční záležitost, je zřejmé, že by se mi neodcházelo lehce.

Pokud v klubu zůstanete, nebude pro vás složité, že už si nebudete moct dělat věci podle sebe?

Jasně. Doteď šéfuju sám sobě, nevyhodím se. I pro mě bude nová situace, když přijde nový vlastník a bude se jednat o vymezení rozhodovacích pravomocí v nákupech, v investičních věcech. Po deseti letech, kdy jsem neměl příliš zarážek při volbě, jakým směrem půjdu, se musím připravit, že budu se stoprocentní jistou podléhat jiným lidem, jiným vizím a jiným plánům nových vlastníků.

Plzeň vždycky těžila z toho, že jednala rychle a akčně. Nebude se tohle tlouct?

Přesně vím, co klub potřebuje. Jsem přesvědčený, že ať už bude nový vlastník, akcionář odkudkoli, dokážu si vykomunikovat, aby tyto stávající mechanismy zůstaly zachované.

Je pro Viktorii nadále nezbytně nutné dostat se do evropských pohárů? A co udělat, aby se nepakovala nedávná tříletka bez Evropy?

Za prvé musejí české kluby navýšit národní koeficient a posunout se v žebříčku výš. Na příčky, na nichž byly. Aby měly možnost hrát předkola Ligy mistrů první dva týmy z ligy. Abychom zkrátka měli lepší možnosti se do pohárů dostat. Přejít v předkolech Konferenční ligy přes tři soupeře bez možnosti nápravy je strašně těžké. Přesvědčily se o tom Sparta se Slavií. Slavia musela přejít přes Panathinaikos a Raków, Sparta vypadla se Stavangerem. Pokud jste v předkolech Ligy mistrů, v případě vyřazení padáte do Evropské ligy nebo posléze do Konferenční ligy. Pro Plzeň je v současné době důležité hrát minimálně Konferenční ligu.

Nebo prodávat hráče...

Za poslední tři roky jsme vlastně nikoho neprodali. Covid a následně válka přinesla na trh spoustu volných hráčů. Z Česka, vyjma Sparty a Slavie, se neuskutečnil významný prodej. Být bez pohárů je obrovský problém nejen pro Viktorku, ale pro celý český fotbal. Pokud se dostanete do Ligy mistrů, jde o ekonomicky zásadní čísla. Účast českých týmů v evropských soutěžích je pro tuzemský fotbal stěžejní. V Plzni to máme na tom postavené - Evropa nebo prodej hráčů dorovnávají deficit v rozpočtu.

Považovali byste za zázrak, kdyby Plzeň, která je oproti Spartě a Slavii ve finančních možnostech jinde, znovu oběma pražským klubům vypálila rybník?

Na tuto otázku odpovídám dvanáct let. Nemůžu konstatovat nic jiného, než že budu chtít Spartu a Slavii zase porazit. Říkám to s velkým respektem k nim. Vnímám jejich možnosti, jejich stabilitu, ale zároveň musí registrovat i oni nás. Nemohou nás brát na lehkou váhu, byť máme jiné možnosti.

Vnímáte souboj s pražskými S nadále ve stylu s klackem proti tankům nebo po účasti v Lize mistrů, která Plzni přinesla stamilionové bonusy, máte v ruce zlatý proutek?

V tomto kontextu jsem opatrný. Nechci zmenšovat, čeho jsme dosáhli. Myslím, že za Spartou a Slavií už neběžím s klackem, ale ženu to ve slušným šlapacím autě. Samozřejmě, v oblasti ekonomiky jsme daleko od sebe, většinu peněz jsme použili na vyrovnání závazků. Takže i přes účast v Lize mistrů nemáme zlatý polštář, ani jsem si nekoupil vilu ve Španělsku. Musíme prostě pořád pracovat. Klub je nyní očištěný, jinak se nám dýchá. A chceme se pokusit znovu ligu zkusit vyhrát a dostat se do Ligy mistrů.