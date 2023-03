Plzeňský boss Šádek byl na kolaps, všiml si legendární kanonýr

Moderátor pořadu Přímák a komentátor O2 TV Aleš Svoboda se hostů ptal, zda si myslí, že Šádek opravdu plzeňský klub tak miluje, nebo je povahou střelec, který šel do rizika, když cítil, že je v koncích. „Byl to asi mix všeho," myslí si Mls. „Je klubu oddaný, je to neuvěřitelný, co udělal," doplňuje Koller.

Plzeňský klub v minulém týdnu zveřejnil informaci, že připravil ve spolupráci s O2 TV seriál o mistrovské sezoně s názvem Zázrak ze Západu. „Každý pohled do zákulisí může fandům přiblížit, jak to ve fotbale doopravdy chodí. Nejde se schovat jen za rozhovory a klasickou novinářskou práci. S chutí se na to podívám," přiznává Mls.

Trailer dokumentu Zázrak ze ZápaduVideo : O2 TV Sport

Koller má s filmem osobní zkušenost, když před kamerami odvyprávěl svůj fotbalový příběh a ani on nešetřil informacemi, o nichž fandové neměli ani tušení. „Třeba o tom, jak jsem to měl těžké ve Spartě. S kluky teď normálně funguju, takže jsme si to museli vysvětlit. Téma se mi neříkalo dobře, bylo nepříjemné. Ale muselo to ven se vším všudy," tvrdí Koller.

Kanonýr přiznává, že otevřeně hovořit před kamerou bylo pořádně těžké. „Musel jsem si zvyknout. Ale už jsme dělali knížku, měl jsem praxi," říká Koller. Všechno ale podstoupil a zvládl. „Změnilo mě to, od té chvíle jsem víc otevřenější," přiznává.