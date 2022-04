Po direktu se na Slovácku nezvedli. Nic nebalíme, záchrana je stále reálná, tvrdí karvinský brankář Ciupa

„Obdrželi jsme hned na úvod tvrdý direkt. Dali jsme si nepochopitelný vlastní gól. Pořád jsme ale měli 87 minut na to, abychom s výsledkem něco udělali. Jenže jsme nebyli tak dobří, abychom si z Hradiště odvezli aspoň bod," uznává karvinský kouč Bohumil Páník.

Konstatoval, že jeho tým měl v utkání jen občasné solidní sekvence. „Jenže v útoku jsme se neprosazovali. V brance Slovácka stál nezkušený Borek, avšak my jsme na něj pořádně nevystřelili. Nepomohlo ani to, že jsme v pauze vyslali na hrot dva čerstvé útočníky. Slovácko má ovšem velmi kvalitní mužstvo. V defenzívě si počínalo velice zodpovědně. Nám se nedařily centry z krajních prostorů do soupeřovy šestnáctky. Nešlo o prudké míče. Borek je postahoval a rostlo mu sebevědomí," stýskal si trenér Slezanů.