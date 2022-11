Po Plzni zvládli i Slovácko. Hráči na sebe zvýšili nároky a jdou nahoru, kvituje Priske

„Je to těžké, takhle říct. I v Plzni jsme hráli dobrý zápas, ale je pravda, že tam to bylo založené spíše na defenzivě a soubojovosti," přemítá Brian Priske.

„Částečně to byl záměr. Rozhodně jsme nechtěli přenechávat iniciativu soupeři. Někdy je to samozřejmě záměr, minimálně jsme to ale nechtěli dělat tak často. V druhé půli jsme už měli více ze hry. Již jsme nebyli tak pasivní v presingu a díky Kuchtovi, Haraslínovi a Daňkovi, který přišel v průběhu do hry, byl soupeř častěji pod tlakem, čímž jsme se dostávali do takových situací, do kterých jsme chtěli," líčí trenér.