Po útěku před válkou fotil Slavii s Libercem. Naše město je katastrofálně zničeno, líčí Ukrajinec

„V Irpini vzdálené deset kilometrů od Kyjeva, se bojovalo hned od prvních dnů invaze. Výbuchy zničily domy našich sousedů. Máme pět dětí ve věku deset měsíců až deset let, takže jsme se s ženou rozhodli odejít do bezpečí. Má sestřenice žije v České republice už patnáct let, takže nám pomohla s přesunem a s ubytováním v Liberci," prozrazuje Kačur.