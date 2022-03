Nadával Ukrajincům. Teď ale kapitán ruské reprezentace kvůli válce odmítl nominaci

Že by se i mezi ruskými sportovci začaly hýbat ledy? Kapitán fotbalové sborné Arťom Dzjuba odmítl nominaci do národního týmu, a to „kvůli těžké situaci na Ukrajině“. Mezi ruskou sportovní elitou jde o poměrně ojedinělý krok. Když už se někdo z reprezentantů největší země světa ohradil proti vojenské agresi do sousední země, šlo většinou o nekonkrétní prosby na ukončení války.

Foto: Ruský reprezentant Arťom Dzjuba..jfif, Twitter Ruský fotbalový reprezentant Arťom Dzjuba.Foto : Ruský reprezentant Arťom Dzjuba..jfif, Twitter

