Podle statistik je blízko první trenérská výměna. Jaká je životnost fotbalového kouče v ČR oproti cizině?

Jak dlouho to v průměru trvá, než se některý klub v české nejvyšší fotbalové soutěži odhodlá ke změně trenéra? Téměř pět zápasů, konkrétně 4,8 utkání, když dojdeme k průměru za posledních deset let. V sedmi z deseti předchozích ročníků se některý z trenérů dozvěděl nejpozději po pěti kolech, že končí ve svém angažmá. A jelikož je v poslední srpnový víkend na programu právě páté kolo, začíná být toto téma velmi aktuální. „Myslím, že trenéři by měli dostat prostor uplatnit svou koncepci,“ reaguje Ondřej Zlámal ve fotbalovém pořadu Přímák a zmiňuje trenéra, který už ve svém angažmá přežil 12 trenérů Sparty. Více se dozvíte ve videu.

Angažmá trenéra ve Fortuna lize trvá 331 dnů. Jak si Česko vede ve srovnání se zahraničním? Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Připomeňme, že v minulé sezoně byl podle sázkových kanceláří hlavním adeptem na odvolání Miroslav Koubek, který nakonec pokračuje v Hradci Králové i v tomto ročníku. V tom uplynulém dokonce dovedl svůj tým na senzační šesté místo. Možnými adepty na odvolání v této sezoně se zabýváme v Přímáku. Leckoho by možná napadlo, že v Česku se mění trenéři příliš často v porovnání se slavnějšími soutěžemi, ale není to úplně pravda. Co jsme zaslechli o přestupu Vlkanovy do Plzně? Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Výzkumníci z Fotbalové observatoře pod CIES (Mezinárodního centra sportovních studií) dali dohromady medián délky trenérského angažmá v nejvyšších soutěžích po celém světě. V české nejvyšší soutěži tak vychází délka trenérského angažmá na 331 dnů. V jakých evropských zemích je toto číslo nižší a kde vyšší, se dozvíte ve videu. Jaké jsou šance Plzně na postup ze skupiny? Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Bylo by lepší, kdybychom v té tabulce byli ještě výš," reaguje Zlámal ve fotbalovém studiu. Dále uvádí příklady, kde se podle něj vyplatilo dát trenérům delší dobu hájení. „Mně se teď líbí, jaký prostor dostal Jindřích Trpišovský ve Slavii. Tam když se něco nedařilo, tak důvěra v něj byla neochvějná a podívejte se, jak to Slavii vrátil," říká bez váhání a dodává další příklad: „Michal Bílek. Také se mu minulá sezona v Plzni zezačátku nevedla. Také ho mohli odvolat, mohli říct: Nepovedlo se ti to, poháry se ti nepovedly..." Slavia bude favoritem, Slovácko doma uhraje body. Hodnotíme los Konferenční ligy v pořadu PřímákVideo : Sport.cz A tutéž politiku oceňuje i u reprezentačního týmu. „Jsem hrozně rád, že trenér Šilhavý dostal možnost dál pracovat, i když nepostoupil na mistrovství světa, že tam nedošlo k takové panice," chválí Ondřej Zlámal. Ve studiu se také vzpomíná na kuriózní moment v historii českého fotbalu, kdy se fotbalový svaz rozhodl regulovat výměny trenérů. Nejen to, ale i další zajímavosti se dozvíte ve videu z Přímáku, který si také v kompletní podobě můžete přehrát i jako podcast.