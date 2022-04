Podlomí se Slavii ve šlágru kolena? Kdepak, tuší experti i sázkaři

Právě nedělní vzájemný souboj může hodně napovědět. Sešívané požene našlapaný Eden a zkušený tým dobře ví, o co se hraje. Bookmakeři kurzem 1,65:1 favorizují domácí, na vítězství Západočechů se sází v kurzu 6,2:1, na remízu je vypsán kurz 3,75:1. O tom, že se Slavia vrátí do čela, nepochybují ani sázkaři. Celých 90 % vkladů směřuje na výhru sešívaných, na remízu připadá 6 % a na vítezství hostů vycházejí zbývající 4 %.

„Svěřencům Jindřicha Trpišovského funguje perfektně ofenziva. K Lingrovi, Sorovi a spol. se přidal mladý Fila a do sestavy se vrátil také uzdravený Provod. Tři góly v drtivé většině zápasů na vítězství stačí, jenže proti Hradci sešívaným absolutně nefungovala obrana. Slavia v letošní sezoně protočila už dvanáct různých stoperských dvojic a realizační tým stojí před složitým rébusem - kdo se postaví do obrany proti Plzni," připomíná Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Michal Bílek může být se svou defenzivou o poznání spokojenější, v bráně navíc stojí další jistota v podobě Jindřicha Staňka. Právě na pevnou obranu bude Viktoria jistě spoléhat i v Edenu, případný bod by pro ni měl cenu zlata. V neprospěch Plzně však hraje její bilance ve Vršovicích, kde naposledy zvítězila v dubnu 2014, to se ale Slavia trápila na opačném konci tabulky. Že tituly vyhrává obrana, je zažitá fráze, v neděli ale přece jen budou za delší konec provazu tahat domácí," souhlasí Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Nováček se na závěr sezony rozehrál do překvapivě dobré formy. Efekt postupu do skupiny o titul je pro něj velkou motivací předvést nejlepší výkony, potrápit favority a zamíchat kartami. Po skalpu Slavie si podobnou senzaci chtějí zopakovat i proti druhému pražskému „S". Hradec neprohrál 8 kol v řadě, teď už by ale po delší době mohl zase padnout právě na Spartě, myslí si většina sázkařů a kurzy této variantě nasvědčují.