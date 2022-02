Pokorný nůžkami sestřelil Olomouc. I takové blbosti mohou rozhodovat, smál se stoper Baníku

Pokorného trefa byla lahůdková. Míč, který po odvráceném rohu vrátil před branku Jiří Klíma, trefil dokonale přes hlavu a poslal ho k tyči bezbranného Jana Stejskala. „Balon dobře letěl, vnímal jsem, že kolem mě nikdo není, tak jsem to zkusil. Vyšlo to výborně, ale měl jsem i velký kus štěstí. Pochybuju, že ještě někdy takový gól dám," svěřoval se s úsměvem Pokorný.

Podobný kousek obránce Baníku nevyzkoušel poprvé. Na podzim roku 2020 v Opavě z toho ale byla po zásahu kolenem do hlavy protihráče druhá žlutá karta a vyloučení. „Tu a tam takové nápady mám. I na tréninku se snažím zkoušet různé parádičky a občas mě za to trenér i spoluhráči pokárají. I takové blbosti ale mohou rozhodovat, i když tehdy v Opavě to zrovna ideální řešení nebylo," připomněl autor šesti prvoligových tref.

Tu zatím poslední si i kvůli akrobatickému provedení nemohl moc dobře prohlédnout. „Viděl jsem jen, že míč letí. Pak už nic. Až když začali křičet fandové a spoluhráči se sbíhali ke mně, tak jsem tušil, že to tam zapadlo," popisoval Pokorný, který to v aktuální sezoně nemá v Baníku zrovna jednoduché. Za Jaroslavem Svozilem a Davidem Lischkou moc šancí nedostával a utkání proti Olomouci pro něj bylo devátým, do kterého zasáhl.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Václav Jemelka z Olomouce a Ladislav Almási z Ostravy.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

I proto se spekuluje, že Baník brzy opustí. „I když to tak vypadalo, tak mi pánové Grussmann (sportovní ředitel) i Bělák (výkonný ředitel) řekli, že mě nikam nepustí. Není to o mém rozhodnutí. Mám v Baníku smlouvu, a když zůstanu, tak udělám vše, abych Banku pomohl," řekl Pokorný. A u trenéra našel podporu. „V Baníku zůstane, kam by chodil," odvětil ostravský trenér na otázku ohledně Pokorného budoucnosti.

„Moc nad tím nechci přemýšlet. To období, kdy nevíte, zda zítra ještě v klubu budete, je náročné. Práce fotbalisty není jen o tom jít si dvakrát denně začutat. Ale tohle jsem si vybral a jsem rád, že můžu dělat to, co mě baví. Co bude, to bude. Musím si užívat dnešek," pousmál se Pokorný, který by rád v základní sestavě Baníku setrval co nejdéle.

„Jsem takovým že i když se mi zápas povede, tak se snažím najít spíše chyby a pak na nich pracovat. Ale dal jsem gól, vyhráli jsme, máme nulu. Příliš sebekritický být nemůžu, to by mohlo být kontraproduktivní. Jsem rád, že se můžu pod tu nulu podepsat. Když to bude stačit na další zápas, tak budu rád," řekl Pokorný.

„Jo, řekl si o základní jedenáctku," připustil trenér Smetana, jenž musel při skládání soupisky na Olomouc vynechat potrestaného Jaroslava Svozila. Jen na střídačce zůstal i Martin Chlumecký, kterému se minulé utkání proti Teplicím nevyvedlo.