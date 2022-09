Pokřik „Rosický demisi“ a dres pověšený vzhůru nohama. Dovolili by si to fanoušci ke klubové legendě i v zahraničí?

„Myslím si, že v tom světě to funguje taky tak," reaguje Milan Jirásek, který je hostem ve fotbalovém studiu Sport.cz. On sám hrál tři roky v Itálii, konkrétně v akademii Interu Milán.

„Když to delší dobu nefunguje, tak se lidé obrátí i proti legendám," potvrzuje Jirásek. „Z pohledu nás fotbalistů je to samozřejmě nepříjemné, protože člověk ví, co ve fotbale a životě dokázal a pak se dostane do takové role, kdy na něj lidé nějakým způsobem řvou," dodává v Přímáku.