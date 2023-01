Pokud Slavia nezíská titul, bude to obrovské zklamání, míní expert. Trpišovského to prý neohrozí

Do ligového jara vyrazí v neděli Slavia ze druhého místa. V kádru Jindřicha Trpišovského došlo k celé řadě změn, a tak jsou všichni nažhavení, v jaké sestavě sešívaní vyběhnou do duelu proti Jablonci. „Slavia předvedla kvalitu ve skautingu. Věděli, koho chtějí koupit, zacílili na mladé hráče. Kupují je s vidinou titulu, ukázání hráčů v evropských pohárech a také s vidinou dobrých prodejů. Potřebují vždy dva, tři hráče prodávat, aby Slavia začala být finančně soběstačná," hodnotí zimní rošády v kádru vicemistra Mikolanda.

Když má Robert Neumann vybrat nejvýraznější posilu, zakroutí smutně hlavou. „To ukáže až jaro," nejde novinář raději s kůží na trh. To Mikolanda se toho nebojí. „Pro mě je číslo jedna stoper Ogbu. V defenzivě jsem viděl u Slavie problém. Ogbu každopádně vypadá zajímavě a může to být rozdílový hráč," míní.

Hodně se čeká na to, jakou pozici bude mít navrátilec Mick van Buren. Ten v dresu Liberce pálil a řekl si o místo v kádru vicemistra. Že by ale zářil v červenobílém dresu, to Mikolanda nepředpokládá. „Nedokážu si představit, že bude útočníkem číslo jedna. Je skvělý, ale myslím, že mu víc sedělo hostování. Styl, který praktikuje Slavia je odlišný od toho, co sedí Van Burenovi," myslí si.

Téma Matěj Vydra jako posila Plzně, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Napovědět ohledně základní sestavy nemohla nikomu ani generálka. Fotbalisté Slavie si totiž zahráli jen mezi sebou. „Za mě by to chtělo mít v nohách těžký zápas. Ale asi se nepovedlo sehnat kvalitního soupeře," přemýšlí Neumann, co vedlo Slavii k netradičnímu kroku.

Mikolanda ale připomíná, že nejde o premiéru, kdy trenér Trpišovský sáhl k podobné věci. „Slavia to takhle praktikuje, Jindra to má rád, neukáže karty ven, rozdělí oba týmy. Jeden tým vede asistent, druhý on sám. Na hřišti mají 22 lidí, a tak seženou tolik informací, že jim je žádná generálka asi nedá. Trenéři vidí všechny hráče, všichni mají v nohách devadesát minut. Slavii to takhle vyhovuje," dodává Mikolanda.

Jakou pozici budou mít ve Slavii zkušení útočníci Mick van Buren a Stanislav Tecl?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Moderátor Aleš Svoboda pak vyzvídal, co si hosté Přímáku myslí o pozici kouče Jindřicha Trpišovského, který je podepsaný pod úspěšnou érou sešívaných. „Po jeho příchodu to začalo ve Slavii šlapat. Byť si asi mysleli, že Ligu mistrů budou hrát častěji," vidí jasný přínos ambiciózního kouče Neumann.