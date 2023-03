Poprvé jsem po zimní přípravě cítil, že jsme připravení, líčí Panák jarní sílu Sparty

📹 MEJDR | „Před zápasem jsme si říkali, že sem tolik lidí přišlo kvůli nám. I přes náročný týden jsme věděli, že do toho musíme od začátku šlapat na 100 %. Snad jsme to lidem vrátili.“

Systém s třemi obránci je jedna z věcí. Dále kvalita kádru, a taky trenér, co mužstvu dává tvář. Také nám dává volnost, my mu to vracíme.

Kdybychom to vyřešili líp, tak Viťas v kabině huláká a je nadšený, takhle tam seděl takový zklamaný. Mrzí nás to celou defenzivu, chtěli jsme pro Koviho čisté konto. Zkazilo to dojem, je to kaňka. Nechceme to shazovat, škoda.