Posily Plzni nestačí, navrch si pojistila tradiční oporu

Jen kvůli horšímu skóre jsou v tabulce za vedoucí Slavií, šance na mistrovský titul je stále velká. Až do konce přestupního okna pracovala fotbalová Viktoria na vylepšení svého kádru, do Plzně přivedla Libora Holíka z Jablonce a Eduarda Santose z Karviné. Jen posily jí ovšem nestačí, navrch prodloužila smlouvu s reprezentantem Janem Kopicem. Jednatřicetiletý záložník je podle nového kontraktu ve Viktorii vázán do roku 2024.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kopic z Viktorie Plzeň v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Nechtěli o něj přijít. Hráč s číslem 10 prodloužil smlouvu s klubem o další dva roky. „Honza Kopic už v klubu působí řadu let a v každé ze sezon patřil k důležitým členům týmu, prokazoval své kvality a často hrál v reprezentační formě. Věříme, že po minulé sezoně, kdy jej trápila zranění, se opět vrátí do skvělé formy a společně zažijeme další vítězství. Jsem rád, že jsme se nyní domluvili na prodloužení kontraktu, který by vypršel v létě," kvituje na klubovém webu generální ředitel Adolf Šádek. „Ve Viktorce jsem maximálně spokojený, máme tady výbornou partu v kabině a zažil jsem tady největší úspěchy v kariéře. Těším se, že v budoucnu přidáme další," říká sám Jan Kopic. ✍️ #Kopic2024 ✍️ Jan Kopic prodloužil smlouvu s #fcvp do roku 2024! ❤️💙 ČLÁNEK 👉 https://t.co/6KeEvUtWxf pic.twitter.com/XyCzwI9Njf — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 23, 2022 Kopic do Plzně přestoupil v létě 2015 z Jablonce a pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Za Viktorii dohromady odehrál 217 soutěžních utkání a vstřelil 40 gólů. Ze současného plzeňského kádru mají na kontě víc startů jenom obránci Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem. Na kontě má Kopic také 25 reprezentačních startů, ve kterých vstřelil tři branky. Kvůli zranění zmeškal začátek aktuální sezony, zatím odehrál 17 soutěžních utkání a vstřelil tři branky. V nejvyšší soutěži za Plzeň a Jablonec celkem nasbíral 275 zápasů, 51 gólů a 53 asistencí. FORTUNA:LIGA Viktoria jde po titulu, do Plzně teď získala Brazilce

Reklama