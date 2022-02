Viktoria jde po titulu, do Plzně teď získala Brazilce

Naši obranu posílí stoper Eduardo Gonzaga Mendes Santos, jenž přichází na hostování do konce sezony z Karviné!

Santos za Karvinou odehrál 57 zápasů a vstřelil tři branky. „Jsem rád, že jsem dostal šanci v tak velkém klubu, jakým je Viktoria. Je to pro mě výzva a budu chtít ukázat to nejlepší, co ve mně je," slibuje vytáhlý stoper po podpisu smlouvy.