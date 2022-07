Posun nevyšel, kapitán setrval. Prožíval jsem to, pro Hradec udělám nejvíc, co mohu, hlásí Vlkanova

Klíčový muž hradeckého mužstva bavil, Votroky v nováčkovském ročníku táhl, řídil. Připsal si osm gólů a osm asistencí, jen pět borců vykázalo lepší produktivitu než on. V červnu si pak zahrál za reprezentaci proti Portugalsku. „Mimo Slavie ale nepřišla nabídka, která by naplňovala představy vedení klubu," shrnul sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.

„Prožíval jsem to. Bylo o tom napsáno a řečeno hodně. Jsem prostě tady, vždycky udělám na hřišti nejvíc, co mohu. Vždycky jsem hrál za Hradec nejlíp, jak to šlo. Jsem nastavený tak, abychom měli co nejlepší sezonu," pravil odhodlaně Vlkanova.