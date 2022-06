Zápas s Portugalskem? Budu na něj do smrti vzpomínat, říká Vlkanova

"Bylo to pro mě hodně speciální. Ještě před takovým publikem, v takové atmosféře a proti Cristianu Ronaldovi a dalším hvězdám. Byl to úžasný zápas, jen škoda, že se prohrálo. I tak na to ale budu do smrti vzpomínat, splnil jsem si sen," řekl Vlkanova v nahrávce pro média od FAČR.

Na trávník v Lisabonu naskočil v 73. minutě, ale ani on prohru 0:2 neodvrátil. "Nervózní jsem ani nebyl, úplně na to netrpím. Šel jsem si to spíše užít. Bylo to samozřejmě těžké naskočit do rozjetého vlaku, ale užil jsem si to a bylo to hezké," poznamenal Vlkanova. "Trenéři chtěli, abychom běhali více za obranu. Potřebovali jsme to trochu rozběhat, i proto jsem tam šel. Nakonec jsme si nějakou šanci vytvořili," uvedl Vlkanova.

V 86. minutě se po chybě v portugalské rozehrávce dostal ze strany sám na gólmana, ale branku těsně minul. "Neřekl bych, že jsem se v té šanci lekl, ale spíš jsem se v tu chvíli špatně rozhodl. Když jsem to pak viděl zpětně, měl jsem střílet na zadní tyč nebo ještě přihrát. Chtěl jsem to rvát nahoru na přední tyč, ale bohužel jsem to netrefil," prohlásil Vlkanova.

Věří, že v nedělním zápase proti Španělsku v Málaze, kam se národní tým přesouvá z Lisabonu vpodvečer, znovu nastoupí. "Doufám a čekám na každou šanci, co dostanu. Chci ukázat, proč jsem tady. Uvidíme, jestli šance teď zase přijde," podotkl Vlkanova.

Očekává ještě náročnější zápas než v neděli, kdy reprezentanti se Španělskem doma remizovali 2:2. "Myslím, že to bude hodně podobné. Podle mě půjdou víc do brány než v prvním zápase. Bude to ještě mnohem těžší, tady budou mít fanoušky, hrají doma. Musíme se ještě líp připravit a ubojovat to," řekl Vlkanova.

Premiérový sraz v národním týmu si chce co nejvíc užít. "Jsem tady nadšený, užívám si tady s kluky každý den. Myslím, že jsem zapadl dobře. Člověk nikdy neví, kdy je tu naposledy. Beru to, jako kdybych tu byl naposledy, ale doufám, že to tak nebude," uvedl Vlkanova.