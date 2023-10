Posuneme Liberec v tabulce tam, kam patří, věří po plichtě na Slovácku stoper Chaluš

„Ještě předtím jsme odehráli naprosto vyrovnaný zápas se Slavií. Vyšli jsme v něm sice nakonec po velkém boji bodově naprázdno, avšak velice solidním výkonem jsme naznačili, že se po nepřesvědčivém vstupu do sezony v naší hře mnohé mění k lepšímu. Proti Plzni a na Slovácku jsme to potvrdili. Jsme teď velmi dobře nastavení. Myslím, že to na nás bylo v Hradišti vidět. Věřím, že budeme dál pravidelně bodovat a posuneme Liberec v tabulce tam, kam patří,“ předsevzal si pětadvacetiletý Chaluš, jehož celek bude v příštím kole nejvyšší soutěže hostit předposlední České Budějovice.