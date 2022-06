Potřetí v Plzni! Ambice zůstaly a já jsem zocelený, říká Pilař po pěti letech putování českými kluby

Prvně se na západě Čech hlásil v červenci 2011. Skvělým působením si vybojoval místo v základní sestavě, hrál Ligu mistrů, probojoval se na mistrovství Evropy, vydřel si angažmá v bundeslize. Prošel Wolfsburgem a Freiburgem. V červenci 2015 se vrátil do Plzně, aby v zimě 2018 západ Čech opustil.

Postupně oblékal dres Liberce, Olomouce, Jablonce. Teď jako volný hráč zamířil znovu do Štruncových sadů. „Měl jsem informace, že kabina skvěle funguje. Jako v dobách dávno minulých. Jsem tady třetí den a všechno se potvrzuje," usmíval se Pilař.

Během předešlého období často bojoval s problematickým kolenem. Zranění se pořád ozývalo. „Nebyla to sranda, určité části toho období byly problémové a někdy to v klubech se mnou měli těžké. Někdy jsem já sám nebyl soudný. Koleno někdy nefungovalo, jak mělo. Často jsem nemohl trénovat, ale nedělal jsem to naschvál. Trenéři se mnou měli velkou trpělivost." přiznává Pilař.