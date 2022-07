Přes obměnu kádru se chce Sigma porvat o elitní šestku

„Jsem přesvědčený, že mužstvo je na to připraveno. Musíme být ale konzistentní ve výkonnosti, protože v minulé sezoně nás potkala období, kdy jsme hráli výborný fotbal a byli za to odměněni, na druhou stranu, pak jsme zase měli velmi špatné zápasy. Když se nám to podaří stabilizovat, šestka nemusí být sen," přidal svůj pohled lodivod Sigmy Václav Jílek.

Tým je podle něj výkonnostně srovnatelný s loňským, byť výsledky v přípravě nebyly ideální. Hanáci z osmi duelů vyhráli jen dvakrát, čtyřikrát prohráli a dvakrát remizovali. „Přišlo hodně nových hráčů a těm vždycky nějakou dobu trvá, než si zvyknou na nároky, které na ně máme. Herně to ale špatné určitě nebylo," míní kouč.

V Sigmě skončilo hned pět hráčů. Profesionální kariéru ukončil dlouholetý kapitán a odchovanec klubu Roman Hubník, do Sparty zamířil talentovaný Kryštof Daněk. Martin Hála přestoupil do Bohemians, Radek Látal do Mladé Boleslavi, Španěl Pablo González odešel do Izraele a novou smlouvu nedostal Jakub Yunis.

Foto: Petr Marek, Právo Vůdčí roli po Romanu Hubníkovi by měl převzít rovněž zkušený Vít Beneš (vpravo).Foto : Petr Marek, Právo

Odejít by navíc mohl i stoper Václav Jemelka, o něhož má zájem Plzeň. „Zájem Viktorky o něj je eminentní. Jednáme a uvidíme. Chtěli by ho už na dvojzápas předkola Ligy mistrů s Tiraspolem, ale myslím, že není reálné to včas dotáhnout," podotkl Minář s tím, že v případě odchodu klíčového stopera, by v úvahu přicházela mimo jiné i hráčská kompenzace. „Tak daleko však v této chvíli nejsme," zdůraznil.

S ohledem na sérii odchodů Hanáci náležitě i posilovali. Z Opavy přišel gólman Tomáš Digaňa, ze Zlína stoper Lukáš Vraštil. Střed pole pak posílili Denis Ventúra z maďarského Gyirmótu, Martin Košťál ze slovenské Senice, Filip Zorvan z Karviné a naposledy Jan Vodháněl, jemuž skončila smlouva v rakouském Mödlingu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce české fotbalové reprezentace Václav Jemelka během přípravného utkání s Ukrajinou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo