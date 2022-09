Domácí vstoupili do utkání s nekoncentrovanou defenzivou a byli za to potrestáni. Přetažený centr v sedmé minutě vrátil na hranici pokutového území Shejbal a nikým nekrytý Jukl měl usnadněnou cestu k vedoucímu gólu Teplic.

Tlak Zbrojovky nabral na intenzitě, ze středu pole jej řídil Ševčík a dvakrát byl u akce, která mohla skončit gólem. Dočkal se ve 37. minutě, kdy se do vápna přes teplické zadáky probil Musa, po jehož přihrávce dal Ševčík svůj pátý ligový gól v sezoně. Reprezentant do 21 let se v čele týmové tabulky střelců osamostatnil před Řezníčkem.