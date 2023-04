PŘÍMÁK: Derby na Spartě bylo lepší než šlágr ve Francii. Experti z ciziny na Letné prý ale nadšení nebyli

Pro Haška je pochopitelně Sparta srdeční záležitostí. Neskrývá, že při problémech Slavie s marodkou čekal, že Letenští sfouknou rivala a vyhrají o čtyři góly. „Za stavu 0:2 mi pak chodily SMS zprávy, které mě posílaly na vyšetření na psychiatrii. Naštěstí se to nakonec otočilo, a když padl poslední gól, bylo jasné, že už to tak skončí. A po tom průběhu musely být spokojené obě strany,“ líčí bývalý reprezentant a neskrývá, jak moc se mu ulevilo.

Na Letnou zašel, i když věděl, že nedokouká ani poločas. „Chtěl jsem se nadechnout té atmosféry,“ přiznává. Pak musel z hlediště odejít, protože komentoval šlágr francouzské ligy, a mohl litovat. „Tam to bylo za dvacet minut 3:0,“ mávne rukou při zmínce o duelu PSG s Lens. To bitva na Spartě měla jiné grády. Proto byl Hašek překvapený, že jeho nadšení nesdílí jeho známí, kteří přijeli okouknout některé hráče.

Sparta tak dál vede nejvyšší soutěž o dva body a dá se čekat pořádně dramatická bitva o titul i pohár. „Každé S bude mít na konci sezony jednu trofej, ale kdo jakou, to neřeknu,“ naráží Hašek na to, že se oba rivalové srazí ještě v ligové nadstavbě a finále pohárové soutěže. „Jsem rád za diváky, tohle derby určitě uspokojilo nejvíc diváků za dlouhou dobu,“ dodává. Šéf fotbalové sekce Jan Malý souhlasí. „Zápas byl perfektní, měl všechno, co měl mít, včetně přelévání skóre. To byl nejsilnější dojem, který z toho utkání mám,“ míní novinář.