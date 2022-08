Přišel, a dvakrát s Brnem vyhrál. Kéž by to takhle pokračovalo, přeje si ze Sparty hostující Souček

Míč přilétl na malé vápno z levé strany. Ani nevím, jak. Zlomek vteřiny jsem přemýšlel, jak do balonu jít. Měl jsem jasno v tom, že ho musím za každou cenu dotlačit do sítě. Naštěstí se to povedlo. Byl to hodně důležitý gól, protože nás nakopl k dalšímu náporu. S vyrovnáním se navíc probudili i diváci.