Přišel nový trenér, všichni se chtějí ukázat! Asi jsme něco takového potřebovali, říká plzeňský Kliment

Westendorf (od našeho zpravodaje) - „Připomíná mi to působení ve Slovácku, kdy jsme hráli hodně nahoře a dávali spoustu branek,“ řekl Kliment po duelu s druholigovým soupeřem, který viktoriáni odehráli v rámci soustředění v rakouském Westendorfu.

Byl jste v jedenáctce, která nastoupila do druhé půle a která duel třemi góly rozhodla. Takže pocit ze zápasu máte výborný?

Bylo obrovské vedro. Když jsem čekal na druhý poločas a kluci, kteří hráli první půli, se po dvaceti minutách přišli občerstvit, říkali, že je to strašné. Ale tím, že Karlsruhe na rozdíl od nás o přestávce neprostřídalo všechny hráče, docházely mu síly. My jsme za to čapli hned od začátku druhé půle a brzy jsme rozhodli dvěma góly.