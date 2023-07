Předkola v televizi? Je jasné, kdo odvysílá domácí zápasy Sparty, Plzně a Bohemians

Sparta vstoupí do bojů o Ligu mistrů 8., nebo 9. srpna v jejím třetím předkole. Odvety jsou naplánované na 15. srpna. Soupeř českého šampiona zatím není známý, los proběhne 24. července. I domácí zápas Letenských v případném play off milionářské soutěže by měla O2 TV Sport.