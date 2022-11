Priske a sparťanské talenty: Skvělá práce, tvrdí expert. Jednu radu však na Letnou posílá

„To ale nevyšlo celému týmu, on se s tím svezl. Jinak toho ale odehrál dost. Věřím, že to na něm nezanechá stopy. Za mě je to hráč s perspektivou," tvrdí trenér Křeček, jenž neskrývá, že věří v progres mladíků pod trenérem Priskem. „Vím, že s talenty pracuje, nějaké informace mám a je to tam dobře nastavené. Proces pod trenérem Priskem hráči kvitují," dodává.

Hlavní věci, nad kterou by se ohledně Kryštofa Daňka zamyslel, je pozice, na které nastupuje. Křeček by postavil mladíka na pozici desítky, tedy pod útočníka. „Pokud nastupuje zkraje, tak bych snad ani nechtěl, aby držel lajnu. Není to pro mě typický běžec po lajně. Je to chytrý hráč, umí se prosadit jeden na jednoho, to v českém fotbale moc hráčů neumí. V téhle pozici je schopný přečíslovat soupeře, takže já bych ho tlačil doprostřed, kde by kombinoval a dostával se do koncovky," tvrdí kouč národního týmu do 20 let.