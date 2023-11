Příští sezona fotbalové ligy začne 20. července, podzim bude opět mít 19 kol

„Nemohu a nechci mluvit o tom, co bude za pět let. V současné podobě jsou ale podmínky nastavené tak, že se o zrušení nadstavby neuvažuje,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Asociace v průběhu této sezony zveřejnila s větším předstihem přesné termíny jednotlivých zápasů do konce podzimní části a plánuje v tom pokračovat. Podle obchodního a marketingového ředitele LFA Daniela Hajného by minimem do budoucna měl být šestitýdenní předstih.

„Na jaře chceme pokračovat podle toho, jak budou naše kluby úspěšné v pohárech. Budeme to řešit i podle hokejového play off. Chtěli bychom to rozdělit na dvě části – na prvních pět šest jarních kol a zbytek základní části poté, co bude známo play off nebo se k němu budeme blížit,“ dodal Bárta.