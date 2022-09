Problémy Sparty? Nejde o tuhle sezonu, trvá to dlouho, tvrdí expert

Mají si vše snad fanoušci přeložit tak, že vyhlášení Letenských o útoku na mistrovský titul vzaly už po osmi kolech za své? „Nejspíš si to o titul rozdají Plzeň se Slavií, začíná se to oddělovat. Vršek bude o těch dvou týmech," neskrývá Jirásek v pořadu Přímák na Sport.cz.

Připouští, že Sparta prochází obměnou, nový trenér chce jistě po hráčích jiné a nové věci. „Nechci říct, že to tak bude vypadat celou sezonu, třeba to nakopnou a ve druhé půlce soutěže budeme všichni koukat. Zatím je to nepřesvědčivé," shrnuje fakta třicetiletý fotbalista Viktorie Žižkov.

„Asi to tak trošku bude. Z historie, deset let zpátky, když se hrálo na Spartě, bralo se to tak, že hlavně nedostat moc gólů, a když se uhraje bod, tak to bude dobrý," vzpomíná Jirásek. „Pohled se změnil, týmy zjistily, že se dají uhrávat se Spartou body. Sebevědomí dělá strašně moc. Když jedete na zápas a řeknete si, s těmi se dá hrát, je to jiné, než když jste si říkali, že už u Průhonic prohráváte 0:1, oni budou držet balon a my budeme devadesát minut běhat," dodává.