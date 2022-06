Proč Plzeň posiluje hráči bez smlouvy? Neměly předchozí kluby nějaký důvod, proč jim smlouvu nedaly? ptá se expert

Viktoria Plzeň už oznámila tři posily pro novou sezonu. Konkrétně se jedná o Václava Pilaře, Kristi Qoseho a Martina Jedličku. Ve všech případech se jedná o hráče, jimž v předchozím angažmá po uplynulé sezoně skončila smlouva. Podle toho také v pořadu PŘÍMÁK odpovídá Pavel Mareš na otázku, co mu říká postup západočeského klubu. „Říká mi to, že dělají hráče jenom bez smlouvy, a když jim tu smlouvu v předchozím klubu nikdo nedal, tak to dělal z nějakého důvodu,“ reaguje ve fotbalovém studiu Sport.cz.

Hodnotíme posily Plzně v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz

Článek „Jaký důvod má Plzeň jim smlouvu dát? Anebo tam ten klub, z kterého přichází, nedat?" přemýšlí nahlas bývalý reprezentant. Na postupu úřadujícího mistra ligy však vidí i velké pozitivum v tom, že se klub zjevně připravuje i na možný odchod brankářské jedničky Jindřicha Staňka ještě s předstihem. „Myslím si, že takhle by kluby měly fungovat," uvádí a navazuje: „Mám výborného gólmana – Staňka – a je možné, že na něj přijde nabídka. Tak nemám na co čekat a musím už pracovat na náhradě," říká Mareš a pokračuje. Hodnotíme posily Plzně v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz „Musím pracovat na tom, abych okamžitě mohl začlenit dalšího brankáře, a nemůže to být brankář z béčka, dorostu nebo juniorky, musí to být hráč prověřený, aby mohl chytat ligu, nedej bože Ligu mistrů," dodává.

