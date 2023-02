Proč sudí nenařídil penaltu proti Slavii? Šlo o odraz od nohy, hájí se. Byla jasná, oponuje mu expert

Klíma byl dlouho ve spojení se svými asistenty u videa Tomášem Kocourkem a Matějem Vlčkem. Nakonec ukázal na rohový praporek, aniž by se šel podívat na video. „Pokutový kop jsem neodpískal, přestože ke kontaktu míče s rukou došlo. Zákrok jsem nevyhodnotil jako přestupek hráče Slavie, protože si míč do ruky zahrál nohou, byl tam odraz. Situaci pochopitelně zkoumal i videorozhodčí, který mi ten odraz potvrdil. Dokonce viděl odraz dvojí - od pravé nohy do levé a následně do ruky," řekl Klíma v pozápasovém rozhovoru pro stanici O2 TV Sport.