Prokletí Sparta zlomila. Dokáže však pod tlakem ovládnout derby i do třetice?

„Kdybychom ztratili jakékoli body, tak při dnešní formě Slavie a Plzně by to už bylo hodně těžké. Slavii respektujeme. Je to tým, který je hodně úspěšný, prokazuje formu i v pohárových zápasech. Určitě tam ale nepojedeme s tím, že bychom derby vzdali," avizuje sparťanský trenér Pavel Vrba, jehož tým ve středu po výhře 4:3 po prodloužení nad Jabloncem postoupil do finále domácího poháru.