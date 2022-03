Expert: Kdyby jela Sparta na Slovácko, byla by outsiderem. Ale v derby uspět může!

„Pro Spartu je dobře, že ji čeká derby. Pokud by hrála na Slovácku, řekl bych, že je outsiderem. Nemohla by si dovolit zalézt, vyčkávat, kouskovat hru. Právě s tím uspěla na Slavii v poháru. Vyhovovalo jí, že nemusí tvořit, že se ze zápasu stala válka. Pokud se jí to v neděli znovu podaří, tedy udělat z utkání boj, může zase uspět," myslí si bývalý útočník Slavie Luděk Zelenka.