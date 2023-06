Prospěchář a nejhorší charakter. Záleží mu jen na sobě, vrátil se Rosický ke Kangovi

Věčný kverulant Kanga rozděloval snad celých dva a půl roku, co ve Spartě působil. Definitivně se s klubem rozešel po sezoně 2019/2020. Za klub sice nastřílel za 81 utkání 31 branek a přidal 16 asistencí, ale vedle čísel je potřeba vzpomenout na složitou osobnost v kombinaci s arogantním vystupováním.

„Je to naprosto jednoduché. Prospěchář, kterému záleží jen na sobě. Mohl vám bouchat do srdce na znak, ale horší charakter kluka jsem nepoznal," pravil v závěru podcastu Rosický.

Debatu kolem 32letého gabonského záložníka započal moderátory zprostředkovaný dotaz jednoho z příznivců Sparty, zda Rosický nelituje svých slov z loňského března. „Jestli je Kanga černej, nebo bílej, je mi jedno, hlavní je, že to byl strašnej debil," prohlásil tehdy na setkání s fanoušky , když se debatovalo, zda Letenským typologicky v kádru nechybějí hráči z Afriky nebo Jižní Ameriky a proč v tu chvíli nefiguroval v kádru žádný fotbalista tmavé pleti. Rosický chtěl přítomné ujistit, že barva pleti není v klubu rozhodně žádnou překážkou.

„Nelituji toho, možná jsem neměl požívat slovo debil, což samozřejmě bylo míněno úplně jinak. Pak to bylo zneužité, řekl jsem to v jiném kontextu," vzpomíná Rosický. „Tomáš Rosický argumentoval, že cizince nelze brát jen podle dat, ale je třeba vidět je také naživo, podrobně je vyskautovat. A kvůli covidu se v poslední době cesty po světě zastavily. Ano, v dnešní době to není korektní výrok. Je však třeba chápat, jak ho Tomáš myslel, jak se debata s fanoušky vyvíjela," poukazoval tehdy tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.