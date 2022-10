Vzpomínky na rebela Kangu? Nechtěl moc komunikovat, tvrdí bývalý kouč Sparty

Rozpaky zmizí. Brankář reprezentace do 21 let Matěj Kovář má parametry na to, aby se stal velkou posilou Sparty. Nic na tom nezmění ani rozpačitý rozjezd, kdy Letenští s mladým gólmanem v brance čekají na výhru. Myslí si to bývalý hráč a trenér Letenských Pavel Hapal, uvedl to v pořadu Přímák na Sport.cz. „V jednadvacítce byl nejlepším hráčem, měl i štěstí, ale je moc důležité, že Lvíčata vybojovala postup na EURO," míní Hapal.

Trenér Pavel Hapal tvrdí, že brankář Matěj Kovář může Spartě pomoci. Jak vzpomíná na rebela Kangu?Video : Sport.cz

Článek Sparta uhrála v nejvyšší soutěži pět nerozhodných výsledků v řadě, což je fanouškům zvyklým na vítězství málo. Rozpaky ještě vzrostly kvůli tomu, že se očekávalo doplnění kádru Letenských na jiném postu, než mezi tyčemi. „Situace z Teplic, kdy Sparta přišla o výhru, mu uškodila. Ale Matěj Kovář má vysoké sebevědomí, v bráně vypadá klidně, je vysoký, má dobrý rozsah. Parametry pro to být posilou má," neskrývá Hapal a tuší, že Kovář bude chytat i v sobotu proti Hradci Králové. „Po návratu z reprezentace bude dobře naladěný, jen musí chytit šanci a přenést to všechno na hřiště." Trenér Pavel Hapal vzpomíná na příchod do Sparty i konec angažmá. V pořadu Přímák diskutuje i o současném kouči Letenských.Video : Sport.cz Hapal věří tomu, že si klidně Kovář může vzít slovo i v kabině. „Pokud tam to svoje rozpoložení prodá, může to být jen dobře," myslí si Hapal a tvrdí, že ve Spartě nikdy nikdo nezakazoval hráčům projevit svůj názor. „Ale když třeba mluvil Lafata nebo Šural, tak mladí naslouchali," vzpomíná. FORTUNA:LIGA Kanga byl strašnej d***l, odvázal se Rosický. Do Sparty chce brát jen vyskautované cizince V době, kdy borce v rudých dresech vedl, působila na Letné celá enkláva zahraničních borců. Kanga, Stanciu, Nita, Costa. „Měl jsem v kádru víc zahraničních hráčů než českých, ale většina z nich byla komunikativní, třeba Stanciu nebo Kaya," prozrazuje Hapal. A co rebel Kanga, o němž ne zrovna lichotivě mluvil legendární Tomáš Rosický? „Byl to chytrý hráč, ale komunikovat moc nechtěl, leda mezi čtyřma očima. Na hřišti byl fotbalově na vysoké úrovni. Ale některé věci neplnil. Když chtěl být vepředu, tak byl vepředu. A když si chtěl jít dozadu pro míč, tak si pro něj prostě šel. To my trenéři nemáme rádi," dodává. Fanoušci Sparty vyvěsili Rosického dres vzhůru nohama a skandovali „Rosický demisi“. Diskutujeme v PřímákuVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák na Sport.cz. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Omezovat starty hráčů na hostováních? Striktně bych to zakázal, říká Hapal před zápasem Slavie