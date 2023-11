Proti svým. Rozjetý Pilař ustál ostrý faul a pomohl obrat Plzeň: Chtěl jsem víc

Dva tituly, sváteční bitvy v Lize mistrů i vstupenka do reprezentace. Léta v Plzni byla pro Pilaře osudová. „Krásné časy! Poslední půlrok se mi letos na jaře tolik nepovedl, ale jinak mám na Plzeň nejhezčí vzpomínky. Vždycky je pro mě zvláštní proti ní hrát, ale taky jsem měl velkou motivaci a chtěl jsem vítězství,“ přiznal na konci sobotního odpoledne, které mu hodně sedlo.

Běžela 11. minuta, když Pilař akurátně rozehrál přímák z pravé strany: míč se přes Petra Kodeše dostal na hlavu volného Michala Leibla a Hradec šel proti favoritovi do vedení. „Dobře jsme začali a celý první poločas jsme byli lepší. Škoda, že jsme nepřidali ještě jeden gól, protože Plzeň o pauze změnila rozestavení, zatlačila nás a vyrovnala. Za druhou půli si bod zasloužila,“ líčil Pilař, jenž se do Hradce přesunul z Plzně letos v létě. Do města na soutoku Labe a Orlice se vrátil po dvanácti letech.