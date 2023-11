Provod uznal, že Slavia nehrála dobře. Vzpomněl na přínos Lingra

Fotogalerie +7

Problémů viděl víc. „Přišlo mi, že jsme byli všude pozdě, nevyhrávali jsme souboje, nebyli jsme dobře u druhých balonů. Přitom jsme tušili, že Plzeň bude dávat hodně míčů na Chorého, který se je bude snažit sklepávat. Přišlo mi, že jim to vycházelo. Přitom do zápasu jsme nevstoupili špatně, dali jsme první gól, což nám tady většinou pomůže. Ale tentokrát to tak nebylo, hodně nás srazil gól na 1:1, to jsme nečekali, protože defenzivu máme dobrou. Inkasovaná branka nás rozhodila, pak náš výkon šel ještě dolů,“ shrnul Provod.

V 28. minutě už při vedení sešívaných se dostal do solidní pozice, hlavou ale poslal míč vedle plzeňské brány. „Určitě si to vyčítám. Od Míši Tomiče to byl skvělý balon, bohužel jsem to netrefil tak, jak jsem chtěl. Sice jsem hlavičkoval z dálky, ale trefit se to určitě dalo. Kdybychom dali na 2:0, určitě by nás to uklidnilo a pomohlo by nám to,“ odtušil borec se sedmnáctkou na zádech.

Slavia si obvykle pomáhá střídáními, čerství hráči zpravidla její hru oživí, nadělají soupeři problémy. Ani to tentokrát neplatilo. „Hodnocení hráčů bych nechal na trenérovi, ale z vlastní zkušenosti vím, že pro střídající hráče je složité naskočit do hry a pomoct týmu, když nešlape. V tom byl dobrý Ondra Lingr, který to uměl strhnout. Ale není to jednoduché, my jsme střídajícím hráčům taky moc nepomohli,“ zmínil Provod.