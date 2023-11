Jsem strašně zklamaný, přiznal Nikl. Vyřazeného Horu bude vedení Dynama řešit

Když přišel českobudějovický kouč Marek Nikl zhodnotit těsnou prohru v Liberci, usedl ke stolu za mikrofon a musel přimhouřit oči. „Tady je to dobře osvětlený,“ prohodil. Dynamo však má k výsluní předaleko. Jelikož poslední Zlín již o den dříve vyhrál v Pardubicích, České Budějovice dělí už jen lepší vzájemné skóre od ligového dna.

„Zápas se mi hodnotí těžko. Z výsledku jsem strašně zklamaný, protože jsme tady předvedli dobrý výkon, kluci makali, do zápasu přenesli odhodlání z tréninku. Jediné, čeho můžeme litovat je, že jsme byli málo nebezpeční v zakončení. V závěru jsme měli situace, ze kterých s trochou štěstí mohl padnout gól,“ litoval těsné prohry Nikl.

DOHRÁNO⌛️ | Po gólu Kulenoviće odjíždíme z Liberce po bojovném výkonu bez bodu.#LIBCEB #spolecnejsmedynamo pic.twitter.com/utXySmdbIb — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) November 5, 2023

Po půlhodině hry sice skóroval Skalák, jenže byl v ofsajdu, což potvrdil VAR a gól neplatil. „Chtěli jsme soupeře zaskočit a myslím, že to i fungovalo. Dlouho si s námi nevěděli rady. Podobně jsme se jiným stylem připravovali i na Spartu, ale myslím, že teď si to sedlo ještě lépe. Průběh hry byl přesně podle našich představ, ale když prohrajete, je to k ničemu,“ hořekoval.

Rozhodující branku vstřelil po hodině hry Kulenovič, i jeho trefu soudil VAR kvůli možnému ofsajdu. „Slyšel jsem, že pomezní někomu říkal, že ofsajd byl, takže nerozumím tomu, proč praporek nezvedl a řešili to takto. Bohužel pro nás. Hlavně ještě myslím, že před touto situací tam byl otočený aut, ale to je už pryč a už to nezměníme,“ poznamenal kouč Dynama, které padlo potřetí v řadě a potřetí nedalo gól.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Druhý z trenérského tandemu Českých Budějovic Tomáš Zápotočný

„Těžko se mi hledají slova. Zápas byl z naší strany odpracovaný, dali jsme do toho všechno a všechny nás strašně mrzí, že odjíždíme bez bodu. Ke konci zápasu tam párkrát balon proletěl vápnem, kdy jsme do toho mohli strčit nohu nebo tam skočit. Vždy míč proletěl a skončil v autu nebo na kraji vápna. Měli jsme to tam jakkoliv dotlačit,“ řekl záložník Michal Hubínek.