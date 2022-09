Oba trenéři se museli vypořádat s množstvím absencí z důvodu zranění nebo disciplinárních trestů. Zdravotní problémy nepustily do hry ani domácího kapitána Hübschmana. Debut v jabloneckém dresu si naopak odbyl nigerijský stoper Akpudje, čerstvá posila z litevského týmu FK Panevežys.

Ve druhé půli už dominoval Jablonec, který do té doby nejlepší ligovou obranu pokořil v 50. minutě. Reichl ještě dokázal vytěsnit Krobovu prudkou křižnou střelu, Smržův akrobatický odkop z brankové čáry ale trefil dobíhajícího Sejka, od něhož se míč odrazil do sítě. Dvacetiletý hráč hostující ze Sparty, jenž se vrátil do základní sestavy po dvouzápasové pauze, se prosadil potřetí v sezoně.