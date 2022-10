První zářez za Plzeň. Dražší než v Olomouci, směje se Jemelka a jde hledat skulinky ve hře Bayernu

„Erik Jirka krásně napálil míč před bránu, já to zavřel na zadní tyči. Jsem rád, že to tam padlo. Gól pro mě znamená hodně, z levého beka se dá často podobně nabíhat. Můžu tak pomoct týmu i v ofenzívě," popsal Jemelka svou premiérovou trefu, kterou v 82. minutě zvýšil na konečných 2:0 a definitivně uklidnil domácí mužstvo.

Do Plzně přicházel jako stoper, v posledních utkáních se ale objevuje i na kraji obrany. „Víc podporuji útok, ale běhání nahoru a dolů je samozřejmě náročnější. Jsem rád, že se dostávám do střeleckých pozic a občas i přidávám gólové nahrávky. Od krajních beků se to očekává, Milan Havel je také dost produktivní. Snažím se být co nejvíce platný, ale musím samozřejmě myslet i na defenzívu. Asistence a góly jsou něco navíc," vysvětluje Jemelka.

Samozřejmě ho nemine zápisné. „Už mi to kluci říkali, že to mám do kasy. Rád zaplatím, myslím, že je to dražší než v Olomouci," usmívá se 27letý reprezentační obránce, který přišel na západ Čech právě ze Sigmy.

Bayern? Zkusíme ho víc potrápit

Plzeň po zdařilém klání s Mladou Boleslaví už netrpělivě vyhlíží další střetnutí Ligy mistrů. Ve středu přijede do Štruncových sadů Bayern Mnichov, který v prvním vzájemném duelu uštědřil týmu trenéra Michala Bílka debakl 5:0.

„Bude ro neskutečně těžký zápas, oni nevypustí nic, i když jsou obrovským favoritem. Budou chtít získat tři body, jejich cílem bude nás zničit v prvních 20 minutách a pak si zápas dohrát. Jako tomu bylo u nich. Očekávám, že doma je můžeme víc potrápit, musíme s trenéry na videu najít skulinky, kde se dají nachytat," predikuje Jemelka.

Do úterního utkání v Mnichově naskočil až do druhů půle za stavu 3:0 pro německý velkoklub. „Dohodli jsme se, že mě trenéři pošetří. Bylo toho hodně i s reprezentací. Byl jsem tak maximálně připravený na ligu. Naskočení jsme nebral dramaticky, za takového stavu nemá člověk co ztratit," konstatuje jedna z opor defenzívy Plzně.