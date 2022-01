RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Druhá sparťanská šance pro Lischku? Správný tah. Ligu ale může zválcovat Slavia

Začíná se fyzickými testy. Když si na to vzpomenu, tak jsem měl vždy strašný pocit a velký strach, jako bych šel k maturitě či jiné životní zkoušce. Je to ostrý start, hráči však z téhle přípravy žijí celé pololetí. Ale nezávidím jim to, i když už to není o obecné vytrvalosti, ale o té rychlostní. Stejně si teď tohle období jako trenér užívám, je to změna, když si můžu naplánovat, kdy pojedu na hory, nebo si jinak užiju ten čas po Novém roce. Bratr, který je v roli kondičního trenéra v Hradci, to tak nemá, a o to víc si tuhle změnu uvědomuji. Trošku jsme si to vlastně prohodili.

Hráčům nahrává k nabírání kondice vlastně i počasí, jelikož nemusí trénovat v třeskutých mrazech, a i přesto, že většina týmů odlétá do ještě teplejších destinací jako Turecko nebo Kypr, je určitě příjemnější neběhat po zmrzlých cestách a umělých trávnících.

Co se týče hráčských změn, každého asi praštilo do očí to, že se stoper David Lischka vrací do Sparty. Myslím, že to od Letenských není špatný tah. Když tam byl poprvé, nevyšlo mu angažmá optimálně, ale celé to teď musí brát pozitivně. Dostává druhou šanci a měl by o ni zabojovat. Na odchodu je Štetina, zdravotní problémy měli Čelůstka i Hancko, střed obrany leckdy nefungoval ideálně, takže si myslím, že by z toho návratu nakonec mohly mít prospěch obě strany.

Na Letné naopak skončil David Moberg Karlsson. Ten střídal skvělé momenty s podprůměrnými a hazardoval se svou pozicí. Byl to na českou ligu nadstandardní hráč, ale nedisciplinovanost ve hře asi rozhodla, že ho Sparta nejspíš s klidným svědomím uvolnila. Přinesl do její hry krásné momenty, ale jejich pravidelnost chyběla.

V Ostravě teď hledají náhradu za Lischku a mluví se o exteplickém obránci Chlumeckém. Myslím, že o lecčems mluví i jeho konec Na Stínadlech, kde mu šlo hlavně o prosazení svých zájmů. Přitom první by mělo být to, co předvádí hráč na trávníku, a až pak by měly hrát roli peníze. A on toho zatím nepředvedl tolik, aby si mohl něco diktovat. Čekal bych, že hráč jako on zkusí zabrat a pomůže Teplicím k záchraně, místo toho utíká. Takže v mých očích nejde s Lischkou porovnávat, ten je o level dál, a věřím, že se ve Spartě popere o budoucnost.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petar Musa ze Slavie Praha a Martin Chlumecký ještě v teplickém dresu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Co se týče výhledu na jarní část ligy a boj o titul, tabulka je vyrovnanější než v minulých letech. Zdá se, že by to mohla být napínavá podívaná. Ale na druhou stranu se vedoucí Slavii vrátí marodi, kteří byli hráči základní sestavy, k tomu si přidejte posily Talověrova a Aljagiče a může se stát, že tým trenéra Trpišovského ligu zase zválcuje.

Uvidíme, co s týmy udělá pauza. Někoho nakopne, jiný může ztratit formu. Takový sparťan Pulkrab si může trhat vlasy, že liga skončila, když měl takovou fazonu. Třeba to rozhodí i nějaký tým z první pětky. Nikdo další už podle mého do boje o titul nezasáhne. I tak to ale bude zajímavá podívaná a fanoušci se mají na co těšit. Boj o Evropu bude napínavý. Přeji všem hráčům, aby zvládli tréninkové dávky a mohli předvádět kvalitní výkony, jelikož, jak se říká, „trénink dělá šampiony“.