Rambo vyrovnal Štajnera s Nezmarem. Bylo by hezký je alespoň v něčem překonat, přeje si Rabušic

Ve statistice Podještědského derby jste střelecky vyrovnal legendy Štajnera s Nezmarem. Je pro vás motivací vaše bývalé spoluhráče i překonat?

Samozřejmě by to bylo hezký. Mohli bychom se spolu hecovat a alespoň v něčem bych byl lepší než oni. (usměje se) Ale statistiky jsou jen třešničkou, důležité je především vítězství. Musím kluky pochválit. Už před zápasem jsem viděl, jak jsou nastavení a připravení. Byl to náznak toho, že bychom utkání mohli zvládnout. Už vstup do zápasu byl slušný. Jablonec nás přehrával jen na konci prvního poločasu, ale pasáž jsme zvládli. Ve druhém jsme už bránili a vyjížděli do protiútoků. Vyhráli jsme zaslouženě.

První gól jste dal po nacvičeném signálu. Vyšel přesně podle plánu?

Jo, opravdu jsme to takhle cvičili. Měl jsem jít na roh malého vápna prodlužovat nebo stínit prvního a Červy (Červ) měl míč vracet. Vyšlo to suprově. De facto mě trefil přímo v náběhu. Jen jsem nastavil nohu.

Jablonec měl ve druhém poločase za stavu 1:0 pro vás zahrávat penaltu, ale rozhodčí ji po zásahu VAR kvůli ofsajdu nakonec odvolal. Jak jste celou situaci prožíval?

Balon letěl za mě, takže jsem nic neviděl. Rozhodčí prvně písknul penaltu za ruku a pak se to řešilo. Nikdy však nevíte, co bude. Ale abych řekl pravdu, neviděl jsem to. Šel jsem na půlku a čekal, co bude.

První Podještědské derby jste zažil před 11 lety. Změnilo se během té doby podle vás nějak? Třeba fanoušků přímo na stadioně postupně ubývá...

Když jsem do Liberce přišel jako nový, právě Jirka Štajner a Honza Nezmar do nás vštěpovali, o co jde. A to samé se zase my snažíme předávat klukům, co tady jsou teprve chvíli. Že pro region, pro Liberec, jde o důležitý zápas. Dobře to vím. Když jdu po městě, slýchám, že hlavně musíme vyhrát derby, byť samozřejmě je za tři body jako každý jiný zápas. A diváci? Samozřejmě bychom chtěli vyprodaný stadion, ale je to prostě takhle. Jsme fakt rádi za lidi, kteří teď přišli. Atmosféra byla slušná. Děkujeme a musíme se lepšit, aby jich příště dorazilo více.

Poprvé v sezoně jste nastoupil od začátku utkání. Pomůže vám vstřelený gól do základní sestavy?

V týmu mám nějakou roli, s níž jsem smířený. Dosud jsem nastupoval až po hodině hry nebo i později. Teď se zranil Maty (Matoušek) a s trenérem jsme konzultovali, jestli nastoupím. Nakonec volba padla na mě. Snažím se odvést maximum a dát gól je prostě moje práce. V šestnáctce mám být a naštěstí to vyšlo. Jsem hodně rád. Navíc v derby, což chutná dvojnásob. A uvidíme, jak to bude dál. Jsem připravený na sto procent a hrát samozřejmě taky chci, ale vždy se sestava volí podle toho, co je nejlepší pro tým.

Jak jste se po tak dlouhé době na hřišti od první minuty cítil?

Musím říct, že to není jednoduchý. Samozřejmě musíte hrát trochu chytře. Už to není tak, jako by mi bylo pětadvacet. Kdybyste hrál každý zápas od začátku, na zátěž si zvyknete taky jinak. Jde říct, že jsem tam neběhal jak blázen, ale plnil roli, kterou po mně trenér chtěl. Taky po mně chtěl nějaký gól, což jsem splnil.

Nakolik jste zatím s průběhem sezony spokojený, co se herního projevu a výsledků Liberce týká?