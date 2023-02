Řezníček prostřelil sourozence, udělal si „osobák“ a neslavil: Někdo si mě možná dobere, ale je to brácha

Řezníčkovi by jeho střeleckou fazonu mohl závidět snad každý prvoligový útočník. Jeho zakončení v Ďolíčku ji pak plně demonstrovalo, po průniku Jiřího Texla ve vápně převzal míč a přesnou ranou levačkou k tyči srovnal skóre. „Bylo to zblízka, brácha si na to možná sáhl, ale chytat to asi nemohl. Je to ale o pohodě, že mi to tam padá," popisoval. „Takhle přesně se má chovat hrotový útočník a kanonýr," ocenil trenér Richard Dostálek.