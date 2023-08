Rodinná pouta stoperů Slavie a Boleslavi: Tátové manželek budou rozpolcení

Otcové jeho manželky Aleny a Vlčkovy paní Leony mu chodili fandit už v dobách, kdy coby začínající junák kopal za Slavii ještě v azylu na Strahově. „Jsou slávisti, po letech se jim opakuje, že chodí na Slavii a někoho v týmu mají. Teď jsou ale trochu rozpolcení, Tomášův tchán mi psal, že moc neví, jak to bude mít. Oba byli zvyklí vždycky fandit mně a týmům, kde jsem působil," vypráví s úsměvem zkušený borec, který v kariéře prošel Spartakem Moskva, Basilejí nebo Augsburgem.

„Já to mám v sobě vyřešené, proti Slavii už jsem hrál. Vím, jaké to je," zmiňuje. O nedělní utkání je v rodinném kruhu velký zájem, sháněl patnáct lístků. „Ale asi je budu muset rozmístit různě po stadionu, aby všichni nebyli vedle sebe," vtipkuje Suchý.

„Rodina se v den zápasu rozděluje na dva tábory, ale na tribuně sedí samozřejmě vedle sebe. Musí být sranda sledovat je," zůstává na humorné vlně i Vlček. Oba si před duelem napíšou. „Ale jen krátce, pak se budeme koncentrovat a těšit na zápas," doplňuje Suchý.

Kromě rodinného pouta je spojuje růst ve Slavii i pozice stopera. „Vždycky jsme se rádi o fotbale bavili. Tím, že hrajeme na stejné pozici, spolu probíráme různé obranné situace, jak nabírat útočníka a podobně. Hodně mě to baví," vykládá obránce Mladé Boleslavi.

V pětatřiceti je pro o třináct let mladšího kamaráda vzorem i rádcem. „Postupné kroky v jeho kariéře jsme spolu vždy konzultovali. Vybavuji si třeba, jak jsme spolu probírali po jeho prvním roce v Jihlavě, jestli tam má zůstat, nebo jít jinam. Měl nabídky z ligy, ale nebylo to jisté. Říkal jsem mu, že kdyby dál hrál v Jihlavě pravidelně, že mu to prospěje, i když je to druhá liga, a že se do ligy určitě dostane. Byl druhý rok v Jihlavě, teď už má za sebou rok v lize v Pardubicích a nyní začíná ve Slavii," popisuje Suchý.

Samozřejmě probírali i Vlčův letní návrat do Slavie, Suchého těší, jak se jeho známý v Edenu prosazuje. Vlček figuroval v úvodních třech ligových zápasech v základní sestavě, ve čtvrtek proti Dnipru ve třetím předkole Evropské ligy seděl na lavičce, ale je dost pravděpodobné, že proti Mladé Boleslavi zase nastoupí. „Vždycky chtěl hrát ve Slavii, teď si to užívá a my okolo něj mu držíme palce," vystihuje bývalý reprezentační kapitán.

„Mám z toho radost. Po prvním zápase jsem viděl v médiích, že se o něm všude píše. Říkal jsem mu, ať se mu z toho nezamotá hlava, ať maká dál, že jsou to jen dílčí úspěchy, ale sezona je dlouhá. Člověk musí každý den pracovat. V tom je ale Tomáš cílevědomý, vyzrálý kluk, což potvrzuje třeba tím, že má v mladém věku doma manželku i dítě. Ví, co chce. Teď má před sebou důležitou část kariéry," rozvíjí to Suchý.

Mladší kumpán si jeho péče a rad váží. „Vztah spolu máme velice dobrý. Mára je velice zkušený hráč a má za sebou skvělou kariéru, a tak si jeho rady beru k srdci, když se spolu bavíme. Ví, o čem mluví, vším si prošel. Je super mít někoho, s kým můžu tyhle věci probírat. Mára je navíc skvělý člověk, který zanechal velkou stopu ve Slavii," lebedí si Vlček.

Zatímco on se snaží prorazit ve Slavii a kariéru si maluje, Suchý už se nachází v jiné etapě. „Mám toho dost za sebou, ale doufám, že i něco ještě před sebou," upozorní. To, že k němu mladší spoluhráči vzhlížejí, už bere. „Ale musí to jít přirozeně. Třeba v Basileji mi to docházelo postupem času. Když mi přibývaly zápasy, slýchal jsem, že už jsem zkušený, ale já se tak úplně necítil. Nikdy jsem si nemyslel, že jsem víc než někdo jen proto, že mám odehráno víc utkání. Musím říct, že první rok po návratu do Česka jsem se s tím také srovnával. Teď už to ze mě jde přirozeně," pochvaluje si tuhle roli.

