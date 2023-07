Suchý premiérovým gólem odpálil euforii. Měl jsem toho plný brejle, líčil

Boleslav tlačila, krátce před koncem vybojovala standardní situaci. Tomáš Ladra poslal centr do pokutového území, kde se Suchý hlavou v 89. minutě prosadil. „Tyhle standardky mám nejradši, když si můžu míč najít na zadní tyči. Snažím se hledat místo, načasovat to, schovat se někomu za záda. Naštěstí pak balon spadl do brány," vyprávěl bývalý reprezentační stoper.

Euforie po takovém zásahu je mimořádná, všichni hráči i členové realizačního týmu na sebe skákali, objímali se. Trenér domácích Marek Kulič říkal, že lítal jako tajtrlík. Co autor gólu? „Já jsem spíš klidnější (úsměv). V první chvíli jsem ani neviděl, jestli to jde do brány. Ale měl jsem toho plný brejle, neměl jsem ani moc sílu něco udělat. S klukama jsme měli radost," líčil Suchý, co všechno se v něm mísilo.