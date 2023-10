Rok v Baníku. Luděk Mikloško o lepšící se atmosféře, tlaku na odvolání trenéra i Matěji Šínovi

Baník sice ani aktuální ligový ročník nezačal úplně dobře a prvního vítězství se dočkal až ve 4. kole. Doma ale doposud neprohrál a po jedenácti utkání je šestý se čtyřbodovou ztrátou na třetí Plzeň. „Atmosféra v klubu se začíná zlepšovat,“ má radost bývalý skvělý gólman Baníku či anglického West Hamu.

Je to rok, co v Baníku skončil Pavel Vrba a místo něj přišel k ligovému týmu Pavel Hapal. Dá se porovnat nálada na Bazalech před rokem a nyní? Je výrazně lepší?

Je lepší, pochopitelně, ale ten rok byl takový nahoru dolů. Až nynější situace je tak trochu podle mých představ. V létě se udělal velký řez do kádru, nedalo se proto očekávat, že ten progres bude okamžitý. Ti hráči se museli poznat, věděli jsme tady všichni, že si to musí trošičku sednout. Doufám, nebo věřím v to, že se to pomaličku jako začíná projevovat. Výsledky jsou a co mě těší možná ještě o trochu více je, že i kvalita hry je vyšší. Takže ano, atmosféra v klubu se k mé velké radosti začíná zlepšovat.

Když se s odstupem podíváte zpátky do letních měsíců na ten řez v kádru, jak jste to nazval. Neobával jste se toho, co se bude dít, když ani tato sezona nevyjde? Netrpěliví ostravští fanoušci už nechtějí čekat, kdy bude Baník zase hrát o poháry. Byl tak velký zásah do týmu riskantní?

Já si osobně myslím, že práce ve fotbale je vždycky risk. Nikdy nevíte, co se může stát. Můžete přivést hráče, kterému to jinde jde a vypadá fantasticky, ale pak změní dres, něco mu nesedne a prostě to nefunguj. Z tohoto pohledu je to vždy riziko. Máte nějakou představu, nějak to vnímáte a prostě doufáte, že to bude tak, jak si to představujete. Nikdo tohle ale nemůže garantovat.

No, a začátek sezony byl špatný. Tři kola a vítězství žádné. Ozývaly se hlasy na odvolání trenéra, z tribun zněl pískot. Jak vám bylo?

Bylo to složité, to připouštím. Zároveň jsem fanoušky, kterým už docházela trpělivost, chápal. Části z nich navíc vadilo to, že jsme se rozloučili s hráči, kteří byli v Baníku dlouho a něco pro klub udělali (Laštůvka, Kuzmanovič, Svozil, později i Fleišman). Ale byli tady i tací, kteří změny kvitovali. Měli jsme nějakou představu, jak bychom chtěli hrát a tihle kluci naši vizi o mladých běhavých hráčích nesplňovali. Neměli by takové vytížení, jaké by sami očekávali. Proto jsme do toho museli sáhnout a nakonec se nám podařilo získat více, než jsme původně očekávali. Když majitel klubu Václav Brabec odjížděl na dovolenou, loučili jsme se s tím, že přivedeme pět šest hráčů. A když se vrátil, tak řekl, že ten mančaft nepoznává, protože tu bylo dvanáct nových kluků. Skvělou práci odvedl skauting tým. Měl vytipované hráče a vypadá to, že ti kluci zapadli dobře.

Oddychl jste si, když se začalo ukazovat, že noví hráči Ewerton, Tanko, Kpozo, Kubala i další hrají v základu a Baník se s nimi herně zvedá?

My jsme věděli, že bereme hráče, kteří jsou kvalitní, nebo mají nějaký potenciál k tomu se zlepšovat. Některé jsme ale nepřiváděli s tím, že okamžitě zapadnou do prvního týmu. Chtěli jsme jim dát čas na zapracování. Musím zaklepat, že se to daří. Například Tomáš Rigo je toho příkladem. Když naskakoval, dokazoval, že na to má. A podobně se ukazovali i další. Chtěli jsme ty kluky do zápasů nasazovat postupně, aby se nestalo, že je počáteční neúspěch a případná negativní atmosféra na stadionu semele. Když se prohrává tak to zatočí i se zkušenějšími kluky. Takže jsme se snažili jet tam dávat postupně, aby si zvykali.

Hapal v Baníku i za pět let? Proč ne

Zvažovali jste po nepříliš povedenému jaru, že by tým převzal někdo jiný?

Když přijde k týmu nový trenér, tak potřebuje čas. A stejné je to s hráči. Potřebuje si to všechno sednout. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že Pavel Hapal je kvalitní trenér a dělal jsem všechno, aby to tady ustál. Věřil jsem tomu, že se to jednou musí otočit.

Foto: Jiří Tomaškovič, Sport.cz Pavel Hapal (vlevo) a Luděk Mikloško

Jste zastáncem dlouhodobé trenérské práce, nebo je trenér za tým nejvíce zodpovědný a když to nefunguje, tak by měl odejít?

Řeknu to takhle. Český trenérský rybník není tak velký, aby se z něj dalo vylovit hned několik trenérů, kteří by byli vhodní pro Baník. A já nechci jít zase tou cestou, abych tady bral trenéra, který je už pomalu vysloužilý. Jsem zastáncem toho, že by se měla dávat šance mladším, progresivním trenérům. Ale i oni potřebují svůj čas a chce to s nimi mít trpělivost. Jak se učí hráči, tak se učí i trenéři. A potom je to jen o tom, jak svou šanci zvládnou.

Takže si dokážete představit, že Baník i za pět deset let povede Pavel Hapal?

Já bych byl jenom rád, kdyby to takhle fungovalo, kdyby se mančaft pod ním neustále zlepšoval a dostal se na nějakou pro Baník odpovídající úroveň. V tom případě bych si to dovedl představit a byl bych jenom rád.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Největší radost mi dělá to, že vidím, jak se ten tým herně zlepšuje a že si kluci začínají více věřit. To pak v kombinaci s kvalitními tréninky přináší i lepší výsledky. Je radost vidět nějaký alespoň malinký úspěch. Zdůrazňuju malinký.

To, že se hráčům začíná dařit přináší ale i starosti. Například se objevují spekulace a možná to nejsou spekulace, že Slavie chce útočníka Tanka. Jste připraveni ho v zimě prodat?

Ne. Já si myslím, že pokud Baník chce pomýšlet o to, aby se zlepšoval a aby mohl hrát na vrchních příčkách, tak prostě nemůžeme brát hráče s tím, že ho za půl roku pustí pryč. Tohle by nebyla cesta k tomu, aby se dosáhlo nějakého úspěchu. Takže já si spíše myslím, že by to chtělo podržet ten kádr udržet a naopak ho ještě postupně jedním dvěma hráči doplnit. Je jasné, že o ty nejlepší hráče bývá zájem a oni chtějí do lepších týmů. Tohle fotbal přináší. Musí to být ale vybalancované. I hráči musí chápat, že když tady něco odvedou, tak jim pak bránit nebudeme.

Velkou budoucností Baníku by měl být Matěj Šín, kterého by fandové rádi viděli na hřišti od první do poslední minuty už nyní. Trenér Hapal na to ale úplně nedbá a využívá ho především jako žolíka. Je to v pořádku?

Určitě ano. Podívejme se na to, čím si Matěj prošel (v 18 letech mu lékaři odhalili rakovinu varlete - pozn. aut.). Je to fantastický kluk, dříč, chce na sobě pracovat, má to v hlavě srovnané. V tréninku si nakládá, přidává si až ho někdy musíme až brzdit. Jednou to může být lídr Baníku, ale potřebuje čas. Postupně získávat zkušenosti. Je jenom otázkou času, kdy dostane zase šanci hrát celé utkání, protože samozřejmě ten kádr nemáme až úplně tak veliký. A když se někdo se zraní, tak je na řadě, aby to chytil za pačesy tak, jak se to povedlo například Tomáši Rigovi.

Foto: Jiří Tomaškovič, Sport.cz Matěj Šín z Baníku Ostrava

Je mu devatenáct let, je složité mu to vysvětlit, nebo to chápe?

Asi by bylo špatně, kdyby kluci nebyli naštvaní, že nehrají. Je v pořádku, když kluci na tréninku odvedou maximum a chtějí hrát. Nesmí to ale být tak, že tomu na tréninku hráč nedáí všechno a potom je ještě naštvaní, že nehrají. Matěj tohle chápe a dělá všechno, aby se do toho týmu dostal. Aby si o tu nominaci řekl. Má před sebou velkou budoucnost.

Ewertona chceme udržet

Může jednou převzít roli tvůrce hry a lídra, která nyní patří v Baníku Ewertonovi?

Jsou každý jiný a hrají i na jiných postech. Matěj se cítí líp ve středu, Ewerton na kraji, ale ano, jednou určitě. Ale pamatujme na to, že mu je teprve devatenáct roků.

Ptám se proto, že Ewerton vám nepatří. Hostuje v Baníku ze Slavie, která si ho může v zimě stáhnout. Už o tom se Slavií mluvíte?

Toho se samozřejmě trochu bojíme, přestože Ewerton je u nás ohromně spokojený. Osobně mi říkal, že by tady minimálně rok chtěl zůstat. Že zpátky Slavie do ani nechce a udělá všechno pro to, aby tady zůstal.

A když Slavie řekne necháme vám Ewertona, ale prodejte nám Tanka?

(smích) Tak to asi ne. Ale je to fotbal. My se každopádně budeme snažit je udržet, jak nejdéle to půjde.

V kádru Baníku je aktuálně nejstarším hráčem 30letý Jan Juroška. Stavíte tým záměrně s výhledem do budoucnosti?

Doufáme v to. Některým končí smlouva a možná budou chtít odejít, ale nechceme v zimě žádnou velkou obměnu. Naopak bychom chtěli mít hráče v Ostravě delší dobu a jenom tým doplňovat. Nyní je to hodně mladé mužstvo, i proto nám třeba schází vyložený lídr. Ale třeba David Lischka (26 let) když dostane kapitánskou pásku, tak je z něj najednou jiný hráč. Jindy tichý a mlčenlivý kluk si to na hřišti najednou začíná organizovat a je hodně slyšet. Za rok za dva bude kapitánem třeba právě Matěj Šín.

Možná ještě loni, ale pár let zpátky určitě se říkalo, že Baník nemá hráčskou kvalitu, že chybí konkurence. A najednou nemají místo v základní sestavě Frydrych, Klíma, Almási, Kaloč. Co to ukazuje?

My jsme jenom rádi. Ne, že nehrají, ale že máme takový kádr, že když se někomu něco stane, tak máme kam sáhnout. Před půl rokem jsme se báli, co s týmem udělá střídání. Moc jsme některým hráčům nevěřili, že dokážou hru oživit. To je teď jiné a myslím, že v posledních zápasech to bylo vidět. Hráči, kteří do utkání vstoupili, ho dokázali rozhodnout. Dává to týmu větší sílu a možnosti. Skvělé také je, že ten kolektiv je tu opravdu dobrý. Kluci drží pohromadě, což je strašně důležité.

Před sezonou jste řekl, že Baník může bojovat o Evropu. Dala vám první třetina základní části naději, že jste se nemýlil?