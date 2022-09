Rosický v roli sportovního ředitele Sparty? Tlak je větší, ale není na to sám, míní Jarolím

V médiích je často slyšet, že když byl někdo vynikajícím fotbalistou, ještě nemusí být skvělým funkcionářem či trenérem. Jarolímův otec Karel to sice dokázal, v roli hráče působil ve Slavii, vyzkoušel si i zahraniční angažmá. Jenže třeba na hlavu Tomáše Rosického, který zářil v roli hráče, se za manažerskou činnost ve Spartě valí kritika.

„Na druhou stranu, ve Spartě dělá do skautingu daleko víc lidí, kteří s Tomášem spolupracují, takže jeho odpovědnost se fakt těžko hodnotí," dodává, že za současné tápání borců v rudých dresech nepadá vina jen na hlavu někdejšího hráče Arsenalu či Dortmundu.

Sám Jarolím ukončil hráčskou kariéru v roce 2014 a do roku 2017 byl sportovním ředitelem Mladé Boleslavi. Šéf klubu Dufek mu nabídl zmíněnou pozici a on kývl. „Zdravotní stav mi nedovolil dál hrát. Zkušenosti v roli sportovního ředitele jsem neměl, nikdy jsem se v tom nepohyboval. Ale ta práce mě bavila. Bylo to o sledování hráčů a o tom, abychom v přestupových termínech vybrali správné hráče na dané pozice," vzpomíná David Jarolím v pořadu Přímák na Sport.cz.