Rozhodování bylo jednoznačné. Stáli o mě, já tam chtěl. Sparta je prostě výzva, říká devatenáctiletý Daněk

Jedna éra končí, druhá začíná. Jaké z vašeho pohledu bylo období v olomoucké Sigmě?

Fantastické a pro moji kariéru zásadní. Měl jsem to tam a pořád mám strašně rád. Začínal jsem tady v osmi letech, prošel snad všechny věkové kategorie. Podmínky tady jsou parádní, skvělí trenéři. Můžeme se tady rozvíjet, a to se mně naštěstí podařilo, takže teď mohu jít dál.

Když jste do Sigmy jako žáček přišel z předměstí hanácké metropole Chválkovic, napadlo vás, že byste v devatenácti mohl přestupovat do Sparty?

Vůbec ne! Tehdy to byla pro mě obří změna. Poznal jsem nové kluky, prostředí, kvalita byla najednou úplně jiná, všichni jsme byli vyrovnaní. O Spartě se mi tehdy ani nesnilo.

Je to, teď když jdete do Prahy, podobné?

Skok to je také veliký. Mám-li to ale srovnávat, je to nyní úplně něco jiného.

Kdy vás poprvé napadlo, že byste tam mohl jít?

Nevím, nevím. Asi až přišla nabídka a začali se mnou jednat.

Byl jste rozhodnutý okamžitě, nebo jste váhal, zda třeba nepočkat ještě rok?

V hlavě jsem to promýšlel. Bylo to však jednoznačné. Zkrátka, chtěl jsem tam. Je to výzva!

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kryštof Daněk ze Sigmy Olomouc loni v červenci na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Vzpomenete si na svůj ligový debut?

Samozřejmě, bylo to na Slovácku, kde jsem naskočil do hry v 72. minutě a my uhráli bezgólovou remízu. Premiérově v základní sestavě jsem nastoupil doma s Karvinou. Vybojoval jsem penaltu, přihrál na gól a vyhráli jsme 3:1.

Poprvé jste se v lize trefil proti Opavě a podruhé právě proti Spartě. Vybavíte si ještě tu trefu?

Jasně. Balón jsme dostali do křídla, Tomáš Zahradníček centroval pod sebe, já nabíhal do šestnáctky a z jednoho dotyku jsem zavěsil pod břevno. Proti Spartě se mi daří. Možná to byl jeden z důvodů, proč si mě vybrala.

Měl jste i jiné nabídky, bylo ve hře i zahraničí?

Bavili jsme se o všem. Hned jsme si ale řekli, že na cizinu mám ještě čas. Shodli jsme se také, že Sparta je pro mě ideální.

Proč zrovna Sparta? Zájem prý měla třeba i Slavie...

Cítil jsem, že Sparta má o mě opravdu zájem. A jako klub je mi sympatická. Moc se těším na spolupráci s nimi. Nemohu se už dočkat.

Na Letnou přichází nový, zahraniční trenér, Dán Brian Priske. Jak to vnímáte?

Možná je to jen dobře. Snad nám to pomůže.

Jste připravený hrát za Spartu? Cítíte se na základní sestavu?

Uvědomuji si, že to budu mít mnohem náročnější než v Olomouci. Rozhodně ale nemám z toho strach a budu bojovat, abych se do základu dostal. Myslím, že na to mám. Budu-li předvádět kvalitní výkony, nebude problém, abych hrával pravidelně.

Řešili jste již s Tomášem Rosickým, s jakou rolí pro vás počítají?

Probírali jsme to. Kromě pozice desítky můžu nastupovat i na kraji zálohy. Bude to tedy v tomto směru pro mě stejné jako v Sigmě. Jsou to posty, které mi nejvíce sedí, vyhovují. A asi je budu střídat a myslím, že to zvládnu.

Sparta už roky čeká na větší úspěch. Nyní mění kouče, obměňuje kádr. Berete to tak, že i vy byste měl patřit mezi hráče, kteří tam přinesou nový, svěží vítr?

Jistě. Mám z toho dobrý pocit. Přichází kvalitní trenér, výborní hráči a já doufám, že to tým i s mojí pomocí nakopne, zvedne a budeme hrát tam, kde Sparta vždycky byla a chce být.

Nepochybně vás láká zahrát si evropské poháry. V Sigmě se vám to nepodařilo?

Byl to jeden z faktorů, proč jsem Spartu zvolil. Zahrát si je chce každý. Věřím, že v nich budeme pravidelně a moc se na to těším. Doufám také, že mi to otevře oči a vrátka dál.

Co vaši noví spoluhráči? Některé znáte z reprezentační jednadvacítky...

Jo. Je tam Adam Karabec, Martin Vitík. To je super. Ukáží mi to tam, pomohou.

Budete v Praze sám nebo s někým z blízkých?

Sám. A asi se mi bude stýskat, hlavně po rodině, a také kamarádech, kterých jsem měl v Olomouci spoustu. To však k fotbalu patří. Navíc občas za mnou přijedou, a protože to není zase tak daleko, tak i já někdy za nimi dorazím domů.

Poradíte si i s nástrahami velkoměsta?