Rozjetí Klokani porazili Hradec a vyhlašují útok na skupinu o titul. Udržet se v šestce by bylo skvělé, hlásá Veselý

Jako den a noc. Skoro se zdá, že současný výběr Bohemians nemá s tím loňským, který ligovou příslušnost zachraňoval až v baráži s Opavou, nic společného. Přerod Klokanů pod taktovkou kouče Jaroslava Veselého byl evidentní i v utkání s Hradcem Králové, které Bohemians vyhráli 2:0 i přes to, že se museli prakticky celý druhý poločas obejít bez vyloučeného Daniela Köstla. A ambice vršovického celku, který je v tabulce momentálně na čtvrté příčce, jsou jen ty nejvyšší. „Udržet se v šestce by bylo skvělé. Nelétám hlavou v oblacích, ale bylo by alibistické o to nehrát,“ neskrýval se za fráze trenér Veselý.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Lukáš Hůlka z Bohemians a Matěj Koubek z Hradce Králové.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Článek Jeho svěřenci jej potěšili hlavně během prvního dějství, v němž obvykle kompaktní Votroky skoro k ničemu nepustili a navrch přidali dvě branky z kopaček Lukáše Hůlky a Václava Drchala. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, domácí jsme přehrávali a vytvořili si velké množství vyložených příležitostí. Troufnu si říct, že dva nula bylo málo," pravil 45letý kouč. Nečekanou čáru přes rozpočet Bohemians ale udělal krátce po pauze Daniel Köstl. Ten svůj jinak velmi solidní výkon totiž zhatil nešikovným skluzem, za nějž obdržel druhou žlutou kartu a předčasně se pakoval do sprch. „Měl si dát pozor, věděl, že už je na kartě. Určitě bych mu to mohl vyčíst. Na druhou stranu ale podle mě tu první kartu vůbec dostat neměl, ta nebyla správně udělena," vrátil se Veselý do prvního poločasu, kdy byl Köstl napomínán za údajnou ruku v obličeji během souboje s hradeckým Matějem Koubkem. Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Adam Jánoš z Bohemians a Filip Novotný z Hradce Králové.Foto : Radek Petrášek, ČTK Právě odchovanec Bohemians Koubek měl krátce po vyloučení obránce Klokanů hned dvakrát na noze kontaktní gól, radost mu ale pokaždé překazil skvělý Martin Jedlička. „Chytil několik gólovek, zachoval při nich stoický klid. Vytáhnout můžeme ale i další hráče, takže podle mého by bylo nefér vypíchnout kohokoliv. Každý přiložil ruku k dílu, navíc tam bylo tak pět až šest vyloženě nadstandardních výkonů. Děkuji týmu, bylo to jejich vítězství, navíc důležité a pořádně sladké," chválil Veselý. Klokani uhájili náskok i v oslabení a po výhře nad Hradcem jsou na čtvrtém místě 😍#BOHEMKADOTOHO #HKRBOH pic.twitter.com/oU73OVq7rw — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 5, 2023 Lodivod Bohemians je navíc kovaným Votrokem a vřelým vztahem k hradeckému klubu se netají. „K Hradci mám velký respekt, vyrostl jsem tam, dali mi první šanci ve velkém fotbale. Jako trenér jsem ale zažil tolik neúspěšných zápasů právě proti Hradci, že dnes jsem si to snad všechno vybral z banku zpátky," připomněl Veselý například loňskou prohru ve čtvrtfinále MOL Cupu. FORTUNA:LIGA Klokani zdolali po dlouhých letech Hradec a posunuli se na čtvrté místo